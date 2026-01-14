Assine
Time tetracampeão da Champions contrata promissor filho de lenda do futebol

Maximilian Ibrahimovic chega ao Ajax por empréstimo do MIlan; pai do atacante de 19 anos é ídolo no clube holandês

14/01/2026 11:09

O Ajax oficializou, nesta quarta-feira (14/1), a contratação de Maximilian Ibrahimovic. O atacante de 19 anos, filho do craque sueco Zlatan Ibrahimovic, chega ao clube holandês por empréstimo do Milan. O vínculo tem opção de compra fixada ao final da temporada europeia.

A movimentação gera um sentimento de nostalgia imediata na torcida de Amsterdã. Foi exatamente aos 19 anos, em 2001, que Zlatan deixou a Suécia para brilhar pelo Ajax, clube tetracampeão da Champions League.

“Sei o que meu sobrenome representa aqui, mas estou aqui para ser o Maximilian. O Ajax é o lugar perfeito para jovens que querem aprender. Quero escrever minha própria história e conquistar meu espaço pelo que faço em campo”, declarou.

No Ajax, Maximilian utilizará a camisa 27, escolha que remete ao início da carreira de Zlatan no Malmo, da Suécia.

‘DNA Ajax’

Maximilian será integrado inicialmente ao Jong Ajax, a equipe sub-23 do clube que disputa a Eerste Divisie (Segunda Divisão do Campeonato Holandês).

O objetivo da diretoria é que o jovem se adapte ao ‘DNA Ajax’ de posse de bola e pressão alta antes de ser promovido definitivamente ao time principal.

Diferentemente do pai, centroavante com mais de 570 gols na carreira, Maximilian atua preferencialmente como ponta-esquerda.

Na atual temporada, o garoto anotou cinco gols e três assistências em 16 jogos pela equipe sub-23 do Milan, clube em que o pai também fez história.

A notícia Time tetracampeão da Champions contrata promissor filho de lenda do futebol foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

