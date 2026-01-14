Senegal x Egito e Nigéria x Marrocos: horários e onde assistir às semifinais da Copa Africana de Nações (Salah e Mané se enfrentam nas semifinais da Copa Africana de Nações)

Os finalistas da Copa Africana de Nações 2025/2026 serão conhecidos nesta quarta-feira (14/1). As semifinais no Marrocos terão quatro potências do continente e craques de renome internacional, com destaque para o reencontro entre os desafetos Mohamed Salah e Sadio Mané, ex-companheiros no Liverpool.

Senegal x Egito

Às 14h (horário de Brasília), Senegal e Egito se enfrentam no Estádio Ibn Batouta, em Tânger.

O primeiro jogo do dia revive a final de 2021/2022, vencida por Senegal na disputa de pênaltis contra o Egito.

Liderado por Sadio Mané, Senegal busca o bicampeonato após eliminar Sudão (oitavas) e Mali (quartas) no mata-mata.

Já o Egito, maior vencedor da história do torneio, com sete títulos, eliminou a atual campeã Costa do Marfim em jogo eletrizante nas quartas de final – vitória por 3 a 2. Nas oitavas, bateu Benin por 3 a 1.

Os egípcios tentam retomar o trono do continente sob o comando de Salah, autor de quatro gols na atual edição da Copa Africana de Nações.

Nigéria x Marrocos

Às 17h (horário de Brasília), o anfitrião Marrocos encara a Nigéria no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat.

A Nigéria passou por Moçambique e Argélia no mata-mata. Com o atacante Victor Osimhen na briga pela artilharia – já marcou quatro gols -, as ‘Super Águias’ buscam o quarto título da CAN.

Já os marroquinos, impulsionados pela torcida e pela fase brilhante de Brahim Díaz. O meia do Real Madrid é artilheiro isolado do torneio, com 5 gols.

O lateral-direito Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, é outro trunfo do Marrocos para voltar a vencer a Copa Africana de Nações depois de 50 anos. O único título do país na competição foi em 1976.

Onde assistir às semifinais da Copa Africana de Nações

As partidas serão transmitidas ao vivo pela Band (TV aberta) e pelo canal fechado BandSports.

