Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Senegal x Egito e Nigéria x Marrocos: horários e onde assistir às semifinais da Copa Africana de Nações

Semifinais da Copa Africana de Nações têm quatro potências do continente em ação e craques internacionais nesta quarta-feira (14/1)

Publicidade
Carregando...
JC
José Cândido Júnior
JC
José Cândido Júnior
Repórter
14/01/2026 10:01

compartilhe

SIGA
x
Senegal x Egito e Nigéria x Marrocos: horários e onde assistir às semifinais da Copa Africana de Nações
Senegal x Egito e Nigéria x Marrocos: horários e onde assistir às semifinais da Copa Africana de Nações crédito: No Ataque Internacional
Senegal x Egito e Nigéria x Marrocos: horários e onde assistir às semifinais da Copa Africana de Nações
Senegal x Egito e Nigéria x Marrocos: horários e onde assistir às semifinais da Copa Africana de Nações (Salah e Mané se enfrentam nas semifinais da Copa Africana de Nações)

Os finalistas da Copa Africana de Nações 2025/2026 serão conhecidos nesta quarta-feira (14/1). As semifinais no Marrocos terão quatro potências do continente e craques de renome internacional, com destaque para o reencontro entre os desafetos Mohamed Salah e Sadio Mané, ex-companheiros no Liverpool.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Senegal x Egito

Às 14h (horário de Brasília), Senegal e Egito se enfrentam no Estádio Ibn Batouta, em Tânger.

O primeiro jogo do dia revive a final de 2021/2022, vencida por Senegal na disputa de pênaltis contra o Egito.

Liderado por Sadio Mané, Senegal busca o bicampeonato após eliminar Sudão (oitavas) e Mali (quartas) no mata-mata.

Já o Egito, maior vencedor da história do torneio, com sete títulos, eliminou a atual campeã Costa do Marfim em jogo eletrizante nas quartas de final – vitória por 3 a 2. Nas oitavas, bateu Benin por 3 a 1.

Os egípcios tentam retomar o trono do continente sob o comando de Salah, autor de quatro gols na atual edição da Copa Africana de Nações.

Nigéria x Marrocos

Às 17h (horário de Brasília), o anfitrião Marrocos encara a Nigéria no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat.

A Nigéria passou por Moçambique e Argélia no mata-mata. Com o atacante Victor Osimhen na briga pela artilharia – já marcou quatro gols -, as ‘Super Águias’ buscam o quarto título da CAN.

Já os marroquinos, impulsionados pela torcida e pela fase brilhante de Brahim Díaz. O meia do Real Madrid é artilheiro isolado do torneio, com 5 gols.

O lateral-direito Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, é outro trunfo do Marrocos para voltar a vencer a Copa Africana de Nações depois de 50 anos. O único título do país na competição foi em 1976.

Onde assistir às semifinais da Copa Africana de Nações

As partidas serão transmitidas ao vivo pela Band (TV aberta) e pelo canal fechado BandSports.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Senegal x Egito e Nigéria x Marrocos: horários e onde assistir às semifinais da Copa Africana de Nações foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay