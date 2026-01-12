Assine
Zebra: modesto time elimina PSG da Copa da França

Jonathan Ikoné, atacante revelado nas categorias de base do PSG, marcou o gol da vitória histórica em uma rara investida do Paris FC

Repórter
12/01/2026 20:09

O Paris Saint-Germain, atual bicampeão da Copa da França, foi eliminado nas oitavas de final do torneio por seu rival local, o Paris FC, ao perder por 1 a 0 nesta segunda-feira (12/1), no Parque dos Príncipes.

Jonathan Ikoné, atacante revelado nas categorias de base do PSG, marcou o gol da vitória de sua equipe aos 74 minutos, em uma rara investida do Paris FC no campo adversário.

O time visitante até então vinha sofrendo uma pressão constante. O PSG criou inúmeras chances de gol, mas não conseguiu balançar as redes.

Essa surpreendente eliminação representa o primeiro grande revés da temporada para o Paris Saint-Germain, que havia acabado de concluir um 2025 histórico, conquistando seis dos sete títulos possíveis (Ligue 1, Copa da França, Supercopa da França, Liga dos Campeões, Supercopa da Europa e Copa Intercontinental), com a única derrota ocorrendo na final da Copa do Mundo de Clubes, diante do Chelsea.

Próximos jogos

O Paris Saint-Germain volta a campo nesta sexta-feira, quando recebe o Lille, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Francês. O Paris FC, por sua vez, joga no domingo diante do Nantes, fora de casa, às 13h15, também pela Ligue 1. 

A notícia Zebra: modesto time elimina PSG da Copa da França foi publicada primeiro no No Ataque por AFP

