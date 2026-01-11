Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Bayern faz 8 a 1 em rival tradicional e dispara na liderança da Bundesliga

Com os três pontos somados na goleada por 8 a 1 sobre o Wolfsburg, Bayern de Munique aumentou diferença para o Borussia Dortmund

Publicidade
Carregando...
GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
11/01/2026 17:17

compartilhe

SIGA
x
Bayern faz 8 a 1 em rival tradicional e dispara na liderança da Bundesliga
Bayern faz 8 a 1 em rival tradicional e dispara na liderança da Bundesliga crédito: No Ataque Internacional
Bayern faz 8 a 1 em rival tradicional e dispara na liderança da Bundesliga
Bayern faz 8 a 1 em rival tradicional e dispara na liderança da Bundesliga (Bayern venceu o Wolfsburg por 8 a 1)

Com grande exibição coletiva, o Bayern de Munique goleou o Wolfsburg por 8 a 1, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Alemão, na Allianz Arena, e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Alemão. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com a vitória, o clube da Baviera segue invicto no torneio e foi aos 44 pontos, 11 a mais que o Borussia Dortmund, que aparece em segundo.

Já o Wolfsburg perdeu sua nona partida na liga e está a apenas três pontos da zona de rebaixamento, em 14°, com 15 pontos.

Leia: Corinthians acerta a contratação do meia Matheus Pereira

Como foi o jogo entre Bayern e Wolfsburg?

Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, em cruzamento de Luis Díaz pela esquerda, Fischer, do Wolfsburg, fez contra e abriu o placar para o Bayern. Aos 13, Pej?inovi? aproveitou belo passe de Majer e empatou. Aos 30, Luis Díaz, de cabeça, colocou os bávaros novamente na frente.

No segundo tempo, o líder veio pra cima e atropelou. Nos primeiros minutos, Olise e Luis Díaz ampliaram o placar para 4 a 1. Mais tarde, Guerreiro, Kane, Olise e Goretzka completaram o 8 a 1.

Próximos jogos

Bayern

  • Enfrenta o FC Koln, no Rhein Energie,em Colónia (ALE), pela 17ª rodada do Campeonato Alemão.

Wolfsburg

Joga contra o St. Pauli, na Volkswagen Arena, em Wolfsburg (ALE),  pela 17ª rodada do Campeonato Alemão.

Leia: Grêmio anuncia contratação de ex-alvo de Flamengo e Cruzeiro

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Bayern faz 8 a 1 em rival tradicional e dispara na liderança da Bundesliga foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay