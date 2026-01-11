Bayern faz 8 a 1 em rival tradicional e dispara na liderança da Bundesliga
Com os três pontos somados na goleada por 8 a 1 sobre o Wolfsburg, Bayern de Munique aumentou diferença para o Borussia Dortmund
Com grande exibição coletiva, o Bayern de Munique goleou o Wolfsburg por 8 a 1, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Alemão, na Allianz Arena, e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Alemão.
Com a vitória, o clube da Baviera segue invicto no torneio e foi aos 44 pontos, 11 a mais que o Borussia Dortmund, que aparece em segundo.
Já o Wolfsburg perdeu sua nona partida na liga e está a apenas três pontos da zona de rebaixamento, em 14°, com 15 pontos.
Como foi o jogo entre Bayern e Wolfsburg?
Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, em cruzamento de Luis Díaz pela esquerda, Fischer, do Wolfsburg, fez contra e abriu o placar para o Bayern. Aos 13, Pej?inovi? aproveitou belo passe de Majer e empatou. Aos 30, Luis Díaz, de cabeça, colocou os bávaros novamente na frente.
No segundo tempo, o líder veio pra cima e atropelou. Nos primeiros minutos, Olise e Luis Díaz ampliaram o placar para 4 a 1. Mais tarde, Guerreiro, Kane, Olise e Goretzka completaram o 8 a 1.
Próximos jogos
Bayern
- Enfrenta o FC Koln, no Rhein Energie,em Colónia (ALE), pela 17ª rodada do Campeonato Alemão.
Wolfsburg
Joga contra o St. Pauli, na Volkswagen Arena, em Wolfsburg (ALE), pela 17ª rodada do Campeonato Alemão.
