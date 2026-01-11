Ex-estrela do Cruzeiro fratura nariz após levar cotovelada com 14 minutos de jogo
Vendida pelo Cruzeiro no fim de 2025, zagueira Isa Haas fraturou o nariz no segundo jogo pelo América do México
Destaque do Cruzeiro em 2025, Isa Haas se machucou em seu segundo jogo pelo América do México. A zagueira fraturou o nariz neste domingo (11/1), após levar cotovelada em disputa aérea.
Haas foi titular do América no empate por 0 a 0 com o Tijuana, no Estádio Caliente, em Tijuana, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Mexicano.
A lesão ocorreu aos 14 minutos de jogo. Haas caiu no campo sangrando e foi substituída aos 17′. Ela deve ficar três semanas fora de combate.
Cruzeiro vendeu Isa Haas por valor recorde
A saída de Haas rendeu 600 mil dólares (mais de R$ 3 milhões) aos cofres da Raposa. Essa foi a maior venda do futebol feminino em Minas Gerais e a segunda maior da história do Brasil.
Somente Amanda Gutierres, ex-atacante do Palmeiras, foi vendida por um preço maior: R$ 5,8 milhões ao Boston Legacy, dos Estados Unidos.
