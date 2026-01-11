Assine
Ex-estrela do Cruzeiro fratura nariz após levar cotovelada com 14 minutos de jogo

Vendida pelo Cruzeiro no fim de 2025, zagueira Isa Haas fraturou o nariz no segundo jogo pelo América do México

JV
João Victor Pena
JV
João Victor Pena
Repórter
11/01/2026 17:16

Ex-estrela do Cruzeiro fratura nariz após levar cotovelada com 14 minutos de jogo
Ex-estrela do Cruzeiro fratura nariz após levar cotovelada com 14 minutos de jogo (Isa Haas foi atingida por cotovelada no nariz)

Destaque do Cruzeiro em 2025, Isa Haas se machucou em seu segundo jogo pelo América do México. A zagueira fraturou o nariz neste domingo (11/1), após levar cotovelada em disputa aérea.

Haas foi titular do América no empate por 0 a 0 com o Tijuana, no Estádio Caliente, em Tijuana, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Mexicano.

A lesão ocorreu aos 14 minutos de jogo. Haas caiu no campo sangrando e foi substituída aos 17′. Ela deve ficar três semanas fora de combate.

Cruzeiro vendeu Isa Haas por valor recorde

A saída de Haas rendeu 600 mil dólares (mais de R$ 3 milhões) aos cofres da Raposa. Essa foi a maior venda do futebol feminino em Minas Gerais e a segunda maior da história do Brasil.

Somente Amanda Gutierres, ex-atacante do Palmeiras, foi vendida por um preço maior: R$ 5,8 milhões ao Boston Legacy, dos Estados Unidos.

A notícia Ex-estrela do Cruzeiro fratura nariz após levar cotovelada com 14 minutos de jogo foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena

