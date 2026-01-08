Vini Jr. reage a provocação de Simeone e discussão agita clássico espanhol (Simeone e VIni discutiram na saída do gramado)

O atacante Vini Jr., do Real Madrid, e o técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, foram protagonistas de discussões e procoações durante a semifinal da Supercopa da Espanha, nesta quinta-feira (8/1), em Jidá, na Arábia Saudita.

O clássico terminou com vitória do Real por 2 a 1, que fará a final do torneio contra o Barcelona, mas ficou marcado por um bate-boca entre os rivais sul-americanos.

‘Florentino vai te demitir’

As imagens da contenda circularam rapidamente nas redes sociais. Segundo veiculado pela imprensa espanhola, Diego se aproximou de Vini no primeiro tempo e disparou: “Florentino (Pérez) va te echar (vai te mandar embora)”, numa referência ao presidente do Real Madrid.

A rusga continuou ao longo da partida e se intensificou novamente quando o camisa 7 foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo, quando Simeone indicou que Vini deveria ouvir as vaias a que estava sendo submetido. Xabi Alonso, treinador do Real, tentou apaziguar os ânimos.

Ao fim do duelo, ambos receberam cartões amarelos.

Pressão, vaias e fase delicada

O episódio acontece em meio a uma fase difícil para Vinícius no Real Madrid. O atleta só não foi substituído em quatro dos últimos dez jogos do Real Madrid e tem enfrentado vaias de parte da torcida merengue em jogos recentes.

Mau relacionamento com Xabi Alonso

Vini também vem se desentendendo recorrentemente com o treinador do Real Madrid, Xabi Alonso.

A relação azedou de vez no dia 26 de outubro, quando o brasileiro saiu do clássico contra o Barcelona aos 27 minutos do segundo tempo e esbrajevou na direção de Xabi, em clara manifestação de insatisfação com a alteração. Desde então, comandante e comandado vivem momentos turbulentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Vini Jr. reage a provocação de Simeone e discussão agita clássico espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo