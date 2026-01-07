Cria do Cruzeiro se torna o brasileiro com mais gols em uma edição da Premier League
Thiago subiu para a equipe profissional do Cruzeiro em 2020 e rendeu cerca de R$ 3,6 milhões ao clube
Aos 24 anos, Igor Thiago, cria do Cruzeiro, tornou-se o brasileiro com mais gols em uma edição da Premier League (nesse caso, na temporada 2025/26). Ele marcou pela 16ª vez no torneio nesta quarta-feira (7/1), pelo Brentford, em duelo com o Sunderland, no Brentford Community Stadium, na cidade homônima, pela 21ª rodada.
Ao consideram também a Copa da Liga, Thiago acumula 15 tentos em 21 partidas, além de uma assistência. Na lista de artilheiros da Premier League, o brasileiro só está atrás de Erling Haaland, do Mancester City (soma 19 gols).
O cria da Toca da Raposa vive uma temporada de superação no Brentford. Contratado em 2024/25, lidou com duas lesões – uma no menisco do joelho direito e uma infecção articular – e atuou em apenas oito partidas.
Ele chegou à Premier League devido às passagens pelo Club Brugge, da Bélgica (29 gols e seis assistências em 55 confrontos), e pelo Ludogorets Razgrad, da Bulgária (21 tentos e sete passes decisivos em 55 partidas – distribuídas em duas temporadas).
Thiago no Cruzeiro
Thiago se transferiu ao Cruzeiro em 2019, aos 19 anos, para integrar as categorias de base. No ano seguinte, o primeiro do clube estrelado na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante subiu para a equipe principal. Foram, em 64 partidas, 10 gols e três assistências.
Em 2022, a Raposa embolsou 700 mil dólares (cerca de R$ 3,6 milhões na cotação da época) ao vender Thiago, então titular da equipe, para o Ludogorets.
Brasileiros com mais gols em uma edição da Premier League
- 16 gols: Igor Thiago (Brentford) em 2025/26
- 15 gols: Matheus Cunha (Wolverhampton) em 2024/25; Gabriel Martinelli (Arsenal) em 2023/24; Roberto Firmino em 2017/18
- 14 gols: Robinho (Manchester City) em 2008/09; Gabriel Jesus (Manchester City) em 2019/20
- 13 gols: Philippe Coutinho (Liverpool) em 2016/17; Gabriel Jesus (Manchester City) em 2017/18; Richarlison (Everton) em 2018/19 e 2019/2020;
- 12 gols: Juninho Paulista (Middlesbrough) em 1996/97; Roberto Firmino (Liverpool) em 2018/19; Matheus Cunha (Wolverhampton) em 2023/24.
