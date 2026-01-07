Messi revela que quase jogou por gigante da América do Sul (Lionel Messi é o camisa 10 do Inter Miami)

Craque argentino, Lionel Messi expôs detalhes sobre seu tratamento de crescimento e falou sobre oportunidade no River Plate que poderia mudar a história do futebol.

Em longa entrevista publicada pela Luzu TV, da Argentina, na última terça-feira (6), o atual jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, revelou detalhes da sua vida pessoal e início conturbado da sua trajetória nas categorias de base.

Antes mesmo de começar sua história em La Masia, a lenda do Barcelona contou como esteve muito próximo de trocar o Newell’s Old Boys, seu clube de formação, pelo River Plate, gigante argentino.

Ainda criança, conciliava a vida de jogador de futebol com um caro tratamento contra uma deficiência no hormônio do crescimento que marcou sua infância.

Inicialmente, ouviu do Newell’s que o clube arcaria com os custos, mas com o passar do tempo se deparou com uma duríssima realidade de descaso que teve que enfrentar com sua mãe para conseguir o dinheiro necessário.

Messi chegou a expor um enorme descontentamento com uma pessoa do clube, a qual ele não quis citar o nome, mas isentou a instituição da culpa pelo processo conturbado que teve que passar.

