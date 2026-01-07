Messi revela que quase jogou por gigante da América do Sul
Um dos grandes jogadores da história, Lionel Messi falou sobre diversos assuntos, incluindo a possibilidade de ter jogado por outro clube
compartilheSIGA
Craque argentino, Lionel Messi expôs detalhes sobre seu tratamento de crescimento e falou sobre oportunidade no River Plate que poderia mudar a história do futebol.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em longa entrevista publicada pela Luzu TV, da Argentina, na última terça-feira (6), o atual jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, revelou detalhes da sua vida pessoal e início conturbado da sua trajetória nas categorias de base.
Antes mesmo de começar sua história em La Masia, a lenda do Barcelona contou como esteve muito próximo de trocar o Newell’s Old Boys, seu clube de formação, pelo River Plate, gigante argentino.
Ainda criança, conciliava a vida de jogador de futebol com um caro tratamento contra uma deficiência no hormônio do crescimento que marcou sua infância.
Inicialmente, ouviu do Newell’s que o clube arcaria com os custos, mas com o passar do tempo se deparou com uma duríssima realidade de descaso que teve que enfrentar com sua mãe para conseguir o dinheiro necessário.
Messi chegou a expor um enorme descontentamento com uma pessoa do clube, a qual ele não quis citar o nome, mas isentou a instituição da culpa pelo processo conturbado que teve que passar.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Messi revela que quase jogou por gigante da América do Sul foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press