Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Messi revela que quase jogou por gigante da América do Sul

Um dos grandes jogadores da história, Lionel Messi falou sobre diversos assuntos, incluindo a possibilidade de ter jogado por outro clube

Publicidade
Carregando...
GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
07/01/2026 13:30

compartilhe

SIGA
x
Messi revela que quase jogou por gigante da América do Sul
Messi revela que quase jogou por gigante da América do Sul crédito: No Ataque Internacional
Messi revela que quase jogou por gigante da América do Sul
Messi revela que quase jogou por gigante da América do Sul (Lionel Messi é o camisa 10 do Inter Miami)

Craque argentino, Lionel Messi expôs detalhes sobre seu tratamento de crescimento e falou sobre oportunidade no River Plate que poderia mudar a história do futebol.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em longa entrevista publicada pela Luzu TV, da Argentina, na última terça-feira (6), o atual jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, revelou detalhes da sua vida pessoal e início conturbado da sua trajetória nas categorias de base.

Antes mesmo de começar sua história em La Masia, a lenda do Barcelona contou como esteve muito próximo de trocar o Newell’s Old Boys, seu clube de formação, pelo River Plate, gigante argentino.

Ainda criança, conciliava a vida de jogador de futebol com um caro tratamento contra uma deficiência no hormônio do crescimento que marcou sua infância.

Inicialmente, ouviu do Newell’s que o clube arcaria com os custos, mas com o passar do tempo se deparou com uma duríssima realidade de descaso que teve que enfrentar com sua mãe para conseguir o dinheiro necessário.

Messi chegou a expor um enorme descontentamento com uma pessoa do clube, a qual ele não quis citar o nome, mas isentou a instituição da culpa pelo processo conturbado que teve que passar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Messi revela que quase jogou por gigante da América do Sul foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay