Definidas as quartas da Copa das Nações Africanas; veja datas e horários
Quartas de final da Copa das Nações Africanas foram definidas com as vitórias de Argélia e Costa do Marfim; veja datas e horários dos confrontos
compartilheSIGA
As quartas de final da Copa das Nações Africanas foram definidas nesta terça-feira (6/1). Veja abaixo as datas e os horários dos jogos que definirão os semifinalistas do torneio continental da África.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os últimos classificados às quartas de final foram Argélia e Costa do Marfim. Os argelinos avançaram após bater a República Democrática do Congo por 1 a 0, enquanto os marfinenses tiveram tranquilidade para vencer Burkina Faso por 3 a 0.
Na próxima fase, a Argélia protagonizará duelo com a Nigéria, enquanto a Costa do Marfim será o rival do Egito. Os outros dois confrontos das quartas de final serão entre Mali e Senegal, e Camarões e Marrocos.
Todos esses jogos serão realizados entre sexta-feira e sábado (9 e 10/1). Veja abaixo todos os horários.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quartas de final da Copa das Nações Africanas: datas e horários
- Mali x Senegal – sexta-feira (9/1), às 13h (horário de Brasília)
- Camarões x Marrocos – sexta-feira (9/1), às 16h (horário de Brasília)
- Argélia x Nigéria – sábado (10/1), às 13h (horário de Brasília)
- Egito x Costa do Marfim – sábado (10/1), às 16h (horário de Brasília)
Resultado das oitavas de final da Copa das Nações Africanas
- Senegal 3 x 1 Sudão
- Mali 1 (3) x (2) 1 Tunísia
- Marrocos 1 x 0 Tanzânia
- África do Sul 1 x 2 Camarões
- Egito 3 x 1 Benin
- Nigéria 4 x 0 Moçambique
- Argélia 1 x 0 Congo
- Costa do Marfim 3 x 0 Burkina Faso
A notícia Definidas as quartas da Copa das Nações Africanas; veja datas e horários foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno