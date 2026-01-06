Assine
Definidas as quartas da Copa das Nações Africanas; veja datas e horários

Quartas de final da Copa das Nações Africanas foram definidas com as vitórias de Argélia e Costa do Marfim; veja datas e horários dos confrontos

Pedro Bueno
Repórter
06/01/2026 17:57

As quartas de final da Copa das Nações Africanas foram definidas nesta terça-feira (6/1). Veja abaixo as datas e os horários dos jogos que definirão os semifinalistas do torneio continental da África.

Os últimos classificados às quartas de final foram Argélia e Costa do Marfim. Os argelinos avançaram após bater a República Democrática do Congo por 1 a 0, enquanto os marfinenses tiveram tranquilidade para vencer Burkina Faso por 3 a 0.

Na próxima fase, a Argélia protagonizará duelo com a Nigéria, enquanto a Costa do Marfim será o rival do Egito. Os outros dois confrontos das quartas de final serão entre Mali e Senegal, e Camarões e Marrocos.

Todos esses jogos serão realizados entre sexta-feira e sábado (9 e 10/1). Veja abaixo todos os horários.

Quartas de final da Copa das Nações Africanas: datas e horários

  • Mali x Senegal – sexta-feira (9/1), às 13h (horário de Brasília)
  • Camarões x Marrocos – sexta-feira (9/1), às 16h (horário de Brasília)
  • Argélia x Nigéria – sábado (10/1), às 13h (horário de Brasília)
  • Egito x Costa do Marfim – sábado (10/1), às 16h (horário de Brasília)

Resultado das oitavas de final da Copa das Nações Africanas

  • Senegal 3 x 1 Sudão
  • Mali 1 (3) x (2) 1 Tunísia 
  • Marrocos 1 x 0 Tanzânia 
  • África do Sul 1 x 2 Camarões
  • Egito 3 x 1 Benin
  • Nigéria 4 x 0 Moçambique 
  • Argélia 1 x 0 Congo 
  • Costa do Marfim 3 x 0 Burkina Faso

A notícia Definidas as quartas da Copa das Nações Africanas; veja datas e horários foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno

