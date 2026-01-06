Definidas as quartas da Copa das Nações Africanas; veja datas e horários (Taça da Copa das Nações Africanas)

As quartas de final da Copa das Nações Africanas foram definidas nesta terça-feira (6/1). Veja abaixo as datas e os horários dos jogos que definirão os semifinalistas do torneio continental da África.

Os últimos classificados às quartas de final foram Argélia e Costa do Marfim. Os argelinos avançaram após bater a República Democrática do Congo por 1 a 0, enquanto os marfinenses tiveram tranquilidade para vencer Burkina Faso por 3 a 0.

Na próxima fase, a Argélia protagonizará duelo com a Nigéria, enquanto a Costa do Marfim será o rival do Egito. Os outros dois confrontos das quartas de final serão entre Mali e Senegal, e Camarões e Marrocos.

Todos esses jogos serão realizados entre sexta-feira e sábado (9 e 10/1). Veja abaixo todos os horários.

Quartas de final da Copa das Nações Africanas: datas e horários

Mali x Senegal – sexta-feira (9/1), às 13h (horário de Brasília)

Camarões x Marrocos – sexta-feira (9/1), às 16h (horário de Brasília)

Argélia x Nigéria – sábado (10/1), às 13h (horário de Brasília)

Egito x Costa do Marfim – sábado (10/1), às 16h (horário de Brasília)

Resultado das oitavas de final da Copa das Nações Africanas

Senegal 3 x 1 Sudão

3 x 1 Sudão Mali 1 (3) x (2) 1 Tunísia

1 (3) x (2) 1 Tunísia Marrocos 1 x 0 Tanzânia

1 x 0 Tanzânia África do Sul 1 x 2 Camarões

Egito 3 x 1 Benin

3 x 1 Benin Nigéria 4 x 0 Moçambique

4 x 0 Moçambique Argélia 1 x 0 Congo

1 x 0 Congo Costa do Marfim 3 x 0 Burkina Faso

