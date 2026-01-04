Ex-Cruzeiro faz hat-trick, garante vitória na Premier League e nota 10 em apps (Igor Thiago comemorando gol)

O atacante Igor Thiago, revelado pelo Cruzeiro, viveu um dos grandes dias da carreira neste domingo (4/1). Ele marcou três gols na vitória do Brentford por 4 a 2 sobre o Everton, fora de casa, na Premier League.

A partida da 20ª rodada do Campeonato Inglês foi disputada no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool. Igor Thiago balançou as redes aos 11′, do primeiro tempo, e aos 6′ e aos 43′, do segundo.

Igor Thiago é o vice-artilheiro da Premier League

Com isso, o centroavante chegou à marca de 14 gols na Premier League. Igor Thiago só está atrás de Erling Haaland, do Manchester City, na tabela de artilharia. O norueguês tem 19 tentos.

Partida nota 10

Igor Thiago recebeu nota 10 no Sofascore, principal aplicativo de análise de desempenho da atualidade. Foi a primeira vez que ele recebeu avaliação máxima em um jogo.

Números de Igor Thiago pelo Cruzeiro

Igor Thiago Nascimento Rodrigues chegou ao Cruzeiro em 2019, aos 17 anos, após passagem pelo Verê Futebol Clube, do Paraná.

Em 2020, fez parte de um inevitável processo de reformulação em consequência do rebaixamento da Raposa e subiu ao profissional. Em pouco mais de dois anos, disputou 64 partidas pelo Cruzeiro, marcou 10 gols e deu três assistências.

No início de 2022, o Cruzeiro vendeu Thiago ao Ludogorets, da Bulgária, por 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões na cotação da época). Antes de chegar ao Brentford na temporada 2024/25, ele ainda atuou pelo Club Brugge, da Bélgica.

