Com vaga na Copa, seleção é surpreendida e cai nas oitavas da Copa das Nações Africanas
Classificada à Copa do Mundo de 2026, a seleção não conseguiu ir bem na Copa das Nações Africana e caiu logo nas oitavas
A primeira “zebra” da Copa das Nações Africanas ocorreu justamente no dia que o mata-mata iniciou. Neste sábado (3/1), a Tunísia, seleção que tem vaga na Copa do Mundo de 2026, foi surpreendido por Mali e perdeu por 3 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e prorrogação.
Em Casablanca, cidade localizada em Marrocos, Tunísia e Mali protagonizaram jogo emocionante. No minuto 42 do segundo tempo, Firas Chaoaut abriu o placar para os tunisianos, mas Lassine Sinayoko empatou, por meio de cobrança de pênalti, aos 50.
Com isso, o duelo foi para a prorrogação, e o empate por 1 a 1 seguiu, embora a Tunísia tenha balançado a rede do adversário. No início da segunda etapa do tempo adicional, a seleção chegou a fazer um gol, mas Chaoaut, desta vez, estava impedido.
Justamente por esse placar igual, a vaga foi definida na disputa por pênaltis, e os malineses até perderam a primeira e a terceira cobrança, mas se recuperaram, contaram com brilho de Djigui Diarra, goleiro que fez duas defesas de penalidades, e venceu a Tunísia por 3 a 2.
A classificação levou Mali para disputar as quartas de final diante da favorita Senegal, que venceu Sudão por 3 a 1 mais cedo e também passou de fase. Já a Tunísia volta os olhares para a Copa do Mundo de 2026: a equipe está no Grupo F, junto de Holanda, Japão e o vencedor da repescagem da Europa entre Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia.
