Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Com vaga na Copa, seleção é surpreendida e cai nas oitavas da Copa das Nações Africanas

Classificada à Copa do Mundo de 2026, a seleção não conseguiu ir bem na Copa das Nações Africana e caiu logo nas oitavas

Publicidade
Carregando...
PB
Pedro Bueno
PB
Pedro Bueno
Repórter
03/01/2026 20:17

compartilhe

SIGA
x
Com vaga na Copa, seleção é surpreendida e cai nas oitavas da Copa das Nações Africanas
Com vaga na Copa, seleção é surpreendida e cai nas oitavas da Copa das Nações Africanas crédito: No Ataque Internacional
Com vaga na Copa, seleção é surpreendida e cai nas oitavas da Copa das Nações Africanas
Com vaga na Copa, seleção é surpreendida e cai nas oitavas da Copa das Nações Africanas (Comemoração dos jogadores de Mali após eliminar a Tunísia da Copa das Nações Africanas)

A primeira “zebra” da Copa das Nações Africanas ocorreu justamente no dia que o mata-mata iniciou. Neste sábado (3/1), a Tunísia, seleção que tem vaga na Copa do Mundo de 2026, foi surpreendido por Mali e perdeu por 3 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e prorrogação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em Casablanca, cidade localizada em Marrocos, Tunísia e Mali protagonizaram jogo emocionante. No minuto 42 do segundo tempo, Firas Chaoaut abriu o placar para os tunisianos, mas Lassine Sinayoko empatou, por meio de cobrança de pênalti, aos 50.

Com isso, o duelo foi para a prorrogação, e o empate por 1 a 1 seguiu, embora a Tunísia tenha balançado a rede do adversário. No início da segunda etapa do tempo adicional, a seleção chegou a fazer um gol, mas Chaoaut, desta vez, estava impedido.

Justamente por esse placar igual, a vaga foi definida na disputa por pênaltis, e os malineses até perderam a primeira e a terceira cobrança, mas se recuperaram, contaram com brilho de Djigui Diarra, goleiro que fez duas defesas de penalidades, e venceu a Tunísia por 3 a 2.

A classificação levou Mali para disputar as quartas de final diante da favorita Senegal, que venceu Sudão por 3 a 1 mais cedo e também passou de fase. Já a Tunísia volta os olhares para a Copa do Mundo de 2026: a equipe está no Grupo F, junto de Holanda, Japão e o vencedor da repescagem da Europa entre Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Com vaga na Copa, seleção é surpreendida e cai nas oitavas da Copa das Nações Africanas foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay