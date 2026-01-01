Aos 44 anos, lenda da seleção e multicampeão na Europa é anunciado por clube do Paraguai (Roque Santa Cruz marcou o único gol do Libertad sobre o Cruzeiro, pela Sul-Americana)

O ano de 2026 começou com uma movimentação de impacto no mercado do futebol sul-americano. O Nacional, tradicional clube do Paraguai, anunciou nesta quinta-feira (1º/1) a contratação do experiente atacante Roque Santa Cruz. Aos 44 anos, o jogador deixa o Libertad para defender as cores da equipe conhecida como La Academia.

A oficialização da transferência foi tratada pelo clube de Assunção como um verdadeiro presente de Ano-Novo para a torcida. Nas redes sociais, o Nacional destacou a longevidade e a liderança do atleta, que chega para reforçar o elenco em busca de títulos nacionais e continentais.

“Roque Santa Cruz é o novo reforço da Academia para a temporada 2026. Chega para aportar toda a sua experiência e liderança em busca da glória. Bem-vindo à sua nova casa, Roque!”, publicou o clube.

Apelidado carinhosamente de “Interminável”, Santa Cruz continua a desafiar o tempo. O Nacional será o terceiro gigante do país a contar com o futebol do centroavante. Revelado pelo Olimpia, onde é ídolo e conquistou diversos campeonatos nacionais, ele vinha atuando pelo Libertad, onde sagrou-se tetracampeão paraguaio entre 2022 e 2024.

Lenda da seleção e multicampeão na Europa

A contratação carrega o peso de uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol sul-americano. Antes de retornar ao país natal para a reta final da carreira, Roque Santa Cruz construiu um legado na Europa.

Seu auge ocorreu na Alemanha, vestindo a camisa do Bayern de Munique. Pelo clube bávaro, disputou 238 partidas e conquistou a taça mais cobiçada do continente: a Liga dos Campeões da Europa (2000/01), além do Mundial Interclubes no mesmo ano e cinco títulos da Bundesliga.

O atacante também acumula passagens relevantes pela Premier League, onde defendeu o Blackburn Rovers e o Manchester City, e pelo futebol espanhol, atuando por Real Betis e Málaga.

Além do sucesso em clubes, Roque ostenta o status de maior jogador paraguaio de sua geração. Ele é o maior artilheiro da história da Seleção Paraguaia, com 32 gols marcados. Com a camisa da Albirroja, disputou três Copas do Mundo (2002, 2006 e 2010), sendo peça fundamental na histórica campanha de 2010, quando o país alcançou as quartas de final.

