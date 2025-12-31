Oitavas da Copa das Nações Africanas são definidas: veja data e horário dos duelos (Salah, atacante do Egito, comemora durante jogo da Copa Africana)

Nesta quarta-feira (31/12), todos os confrontos das oitavas de final da Copa Africana de Nações foram definidos. Os duelos eliminatórios entre as 16 seleções classificadas começam neste sábado (3/1). A competição é disputada no Marrocos.

Além dos dois primeiros de cada grupo, os terceiros avançaram às oitavas de final da competição. Apenas os últimos colocados de cada chave foram eliminados.

As partidas das oitavas serão disputadas entre sábado e terça-feira (6), com as quartas de final começando na próxima sexta (9) e as semifinais em 14 de janeiro. A decisão está marcada para o dia 17, no Estádio Mohammed V, em Casablanca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira todos os confrontos:

Mali x Tunísia – 3/01, em Casablanca

– 3/01, em Casablanca Senegal x Sudão – 3/1, em Tânger

– 3/1, em Tânger Egito x Benim – 5/1, em Agadir

– 5/1, em Agadir Costa do Marfim x Burkina Faso – 6/1, em Marrakech

– 6/1, em Marrakech África do Sul x Camarões – 4/1, em Rabat

– 4/1, em Rabat Marrocos x Tanzânia – 4/1, em Rabat

– 4/1, em Rabat Argélia x Congo – 6/1, em Rabat

– 6/1, em Rabat Nigéria x Moçambique – 5/1, em Fez

A notícia Oitavas da Copa das Nações Africanas são definidas: veja data e horário dos duelos foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press