Oitavas da Copa das Nações Africanas são definidas: veja data e horário dos duelos

Disputada no Marrocos, Copa Africana de Nações está na fase de oitavas de final, com duelos definidos nesta quarta (31)

GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
31/12/2025 20:26

Oitavas da Copa das Nações Africanas são definidas: veja data e horário dos duelos
Nesta quarta-feira (31/12), todos os confrontos das oitavas de final da Copa Africana de Nações foram definidos. Os duelos eliminatórios entre as 16 seleções classificadas começam neste sábado (3/1). A competição é disputada no Marrocos.

Além dos dois primeiros de cada grupo, os terceiros avançaram às oitavas de final da competição. Apenas os últimos colocados de cada chave foram eliminados.

As partidas das oitavas serão disputadas entre sábado e terça-feira (6), com as quartas de final começando na próxima sexta (9) e as semifinais em 14 de janeiro. A decisão está marcada para o dia 17, no Estádio Mohammed V, em Casablanca.

Confira todos os confrontos:

  • Mali x Tunísia – 3/01, em Casablanca
  • Senegal x Sudão – 3/1, em Tânger
  • Egito x Benim – 5/1, em Agadir
  • Costa do Marfim x Burkina Faso – 6/1, em Marrakech
  • África do Sul x Camarões – 4/1, em Rabat
  • Marrocos x Tanzânia – 4/1, em Rabat
  • Argélia x Congo – 6/1, em Rabat
  • Nigéria x Moçambique – 5/1, em Fez

