Atacante que fez um gol pelo Cruzeiro marcou mais de 40 em 2025
Guilherme Bissoli defendeu Ceará, Avaí, Athletico Paranaense, Cruzeiro e São Paulo antes de se transferir ao Buriram United
Pelo segundo ano consecutivo, o atacante Guilherme Bissoli foi o jogador brasileiro que mais vezes balançou a rede. Estrela do Buriram United, da Tailândia, o centroavante tem 27 anos e é natural de Jaú, cidade no interior de São Paulo.
Em 2025, Bissoli fez 43 gols em 57 jogos pelo time tailandês, que disputa a Primeira Divisão do país e a Liga dos Campeões Asiática. Nenhum outro atleta brasileiro fez mais de 40 tentos neste ano.
Carreira de Guilherme Bissoli
No futebol brasileiro, Bissoli defendeu Ceará, Avaí, Athletico Paranaense, Cruzeiro e São Paulo. Ele também defendeu o Fernando de la Mora, do Paraguai.
Se somar os números de 2023 para cá, quando chegou ao Buriram United, Bissoli tem 96 jogos, 78 gols e 13 assistências. Antes de chegar à Tailândia, o atacante balançou as redes só 34 vezes.
Bissoli jogou no Cruzeiro em 2021
Em 2021, Bissoli teve passagem apagada pelo Cruzeiro. O atacante tinha 23 anos no período. Ele fez 12 jogos, marcou um gol e deu uma assistência pela Raposa.
