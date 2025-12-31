Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Atacante que fez um gol pelo Cruzeiro marcou mais de 40 em 2025

Guilherme Bissoli defendeu Ceará, Avaí, Athletico Paranaense, Cruzeiro e São Paulo antes de se transferir ao Buriram United

Publicidade
Carregando...
JV
João Victor Pena
JV
João Victor Pena
Repórter
31/12/2025 19:06

compartilhe

SIGA
x
Atacante que fez um gol pelo Cruzeiro marcou mais de 40 em 2025
Atacante que fez um gol pelo Cruzeiro marcou mais de 40 em 2025 crédito: No Ataque Internacional
Atacante que fez um gol pelo Cruzeiro marcou mais de 40 em 2025
Atacante que fez um gol pelo Cruzeiro marcou mais de 40 em 2025 (Guilherme Bissoli comemorando gol pelo Buriram United)

Pelo segundo ano consecutivo, o atacante Guilherme Bissoli foi o jogador brasileiro que mais vezes balançou a rede. Estrela do Buriram United, da Tailândia, o centroavante tem 27 anos e é natural de Jaú, cidade no interior de São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em 2025, Bissoli fez 43 gols em 57 jogos pelo time tailandês, que disputa a Primeira Divisão do país e a Liga dos Campeões Asiática. Nenhum outro atleta brasileiro fez mais de 40 tentos neste ano.

Carreira de Guilherme Bissoli

No futebol brasileiro, Bissoli defendeu Ceará, Avaí, Athletico Paranaense, Cruzeiro e São Paulo. Ele também defendeu o Fernando de la Mora, do Paraguai.

Se somar os números de 2023 para cá, quando chegou ao Buriram United, Bissoli tem 96 jogos, 78 gols e 13 assistências. Antes de chegar à Tailândia, o atacante balançou as redes só 34 vezes.

Bissoli jogou no Cruzeiro em 2021

Em 2021, Bissoli teve passagem apagada pelo Cruzeiro. O atacante tinha 23 anos no período. Ele fez 12 jogos, marcou um gol e deu uma assistência pela Raposa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Atacante que fez um gol pelo Cruzeiro marcou mais de 40 em 2025 foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay