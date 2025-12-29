Assine
O feito de Dembélé em 2025 que apenas Cristiano Ronaldo havia atingido

O atacante francês Ousmane Dembélé foi a sensação de 2025 e conquistou seis torneios pelo Paris Saint-Germain, o PSG

Folhapress
Folhapress
29/12/2025 16:20

Por Renan Liskai – Ousmane Dembélé, do PSG, alcançou uma unanimidade que somente Cristiano Ronaldo havia conseguido desde que três premiações para melhor jogador do mundo passaram a acontecer de forma independente.

Dembélé venceu os três principais prêmios de melhor jogador do mundo por causa das suas atuações na última temporada. Ele foi o vencedor da Bola de Ouro (France Football), do The Best (Fifa) e do Globe Soccer Awards (Associação Europeia de Clubes e Associação Europeia de Agentes de Jogadores).

O atacante francês foi o destaque do PSG em uma temporada avassaladora. Ele marcou 35 gols e deu 14 assistências, além de conquistar a Champions, o Campeonato Francês, a Copa da França, a Supercopa da França, a Supercopa da Europa e o Intercontinental.

Somente Cristiano Ronaldo havia conseguido isso na “era” com as três premiações ao mesmo tempo. Ele obteve a marca em 2016 e 2017, quando ainda jogava pelo Real Madrid.

As três premiações passaram a acontecer lado a lado somente em 2016. A Globe Soccer Awards surgiu em 2011, quando a Bola de Ouro e o The Best formavam um prêmio único a “relação” durou entre 2010 e 2015.

Alguns jogadores bateram na trave e, por pouco, também não tiveram o hat-trick. Messi (2019 e 2023), Vini Jr (2024), Modric (2018), Benzema (2022) e Lewandowski (2020) conquistaram dois dos três prêmios no mesmo ano, mas perderam um.

Melhores jogadores do mundo pelas principais premiações do futebol

Bola de Ouro

  • 2016: Cristiano Ronaldo
  • 2017: Cristiano Ronaldo
  • 2018: Modric
  • 2019: Messi
  • 2020: não ocorreu
  • 2021: Messi
  • 2022: Benzema
  • 2023: Messi
  • 2024: Rodri
  • 2025: Dembélé

The Best

  • 2016: Cristiano Ronaldo
  • 2017: Cristiano Ronaldo
  • 2018: Modric
  • 2019: Messi
  • 2020: Lewandowski
  • 2021: Lewandowski
  • 2022: Messi
  • 2023: Messi
  • 2024: Vini Jr
  • 2025: Dembélé

Globe Soccer Awards

  • 2016: Cristiano Ronaldo
  • 2017: Cristiano Ronaldo
  • 2018: Cristiano Ronaldo
  • 2019: Cristiano Ronaldo
  • 2020: Lewandowski
  • 2021: Mbappé
  • 2022: Benzema
  • 2023: Haaland
  • 2024: Vini Jr
  • 2025: Dembélé

