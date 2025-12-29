O feito de Dembélé em 2025 que apenas Cristiano Ronaldo havia atingido (Dembélé na premiação da Bola de Ouro 2025)

Por Renan Liskai – Ousmane Dembélé, do PSG, alcançou uma unanimidade que somente Cristiano Ronaldo havia conseguido desde que três premiações para melhor jogador do mundo passaram a acontecer de forma independente.

Dembélé venceu os três principais prêmios de melhor jogador do mundo por causa das suas atuações na última temporada. Ele foi o vencedor da Bola de Ouro (France Football), do The Best (Fifa) e do Globe Soccer Awards (Associação Europeia de Clubes e Associação Europeia de Agentes de Jogadores).

O atacante francês foi o destaque do PSG em uma temporada avassaladora. Ele marcou 35 gols e deu 14 assistências, além de conquistar a Champions, o Campeonato Francês, a Copa da França, a Supercopa da França, a Supercopa da Europa e o Intercontinental.

Somente Cristiano Ronaldo havia conseguido isso na “era” com as três premiações ao mesmo tempo. Ele obteve a marca em 2016 e 2017, quando ainda jogava pelo Real Madrid.

As três premiações passaram a acontecer lado a lado somente em 2016. A Globe Soccer Awards surgiu em 2011, quando a Bola de Ouro e o The Best formavam um prêmio único a “relação” durou entre 2010 e 2015.

Alguns jogadores bateram na trave e, por pouco, também não tiveram o hat-trick. Messi (2019 e 2023), Vini Jr (2024), Modric (2018), Benzema (2022) e Lewandowski (2020) conquistaram dois dos três prêmios no mesmo ano, mas perderam um.

Melhores jogadores do mundo pelas principais premiações do futebol

Bola de Ouro

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Modric

2019: Messi

2020: não ocorreu

2021: Messi

2022: Benzema

2023: Messi

2024: Rodri

2025: Dembélé

The Best

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Modric

2019: Messi

2020: Lewandowski

2021: Lewandowski

2022: Messi

2023: Messi

2024: Vini Jr

2025: Dembélé

Globe Soccer Awards

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Cristiano Ronaldo

2019: Cristiano Ronaldo

2020: Lewandowski

2021: Mbappé

2022: Benzema

2023: Haaland

2024: Vini Jr

2025: Dembélé

