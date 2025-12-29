Clube que pertence a Mbappé contrata técnico que jogou por Arsenal e City
A equipe que pertence a Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, fechou com um técnico francês que atuou por grandes clubes
compartilheSIGA
Ex-jogador do Arsenal e do Manchester City, Gael Clichy foi nomeado técnico do Caen, clube da terceira divisão francesa, nesta segunda-feira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O time é propriedade de Kylian Mbappé, cuja chegada como dono foi seguida pelo rebaixamento para a terceira divisão do futebol francês na última temporada.
Aos 40 anos de idade, Clichy foi auxiliar de Thierry Henry na seleção olímpica francesa durante os Jogos de 2024 em Paris, e terá a primeira experiência como treinador principal de uma equipe profissional de futebol.
Segundo comunicado oficial, o Caen afirmou que Clichy “trará experiência de alto nível e conhecimento do futebol moderno”.
O Caen, que venceu apenas quatro dos últimos 15 jogos, demitiu o técnico anterior, Maxime d’Ornano, também nesta segunda-feira.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Clube que pertence a Mbappé contrata técnico que jogou por Arsenal e City foi publicada primeiro no No Ataque por AFP