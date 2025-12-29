Assine
Esportes

Clube que pertence a Mbappé contrata técnico que jogou por Arsenal e City

A equipe que pertence a Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, fechou com um técnico francês que atuou por grandes clubes

29/12/2025 16:20

Clube que pertence a Mbappé contrata técnico que jogou por Arsenal e City
Gael Clichy, ex-lateral e técnico

Ex-jogador do Arsenal e do Manchester City, Gael Clichy foi nomeado técnico do Caen, clube da terceira divisão francesa, nesta segunda-feira.

O time é propriedade de Kylian Mbappé, cuja chegada como dono foi seguida pelo rebaixamento para a terceira divisão do futebol francês na última temporada.

Aos 40 anos de idade, Clichy foi auxiliar de Thierry Henry na seleção olímpica francesa durante os Jogos de 2024 em Paris, e terá a primeira experiência como treinador principal de uma equipe profissional de futebol.

Segundo comunicado oficial, o Caen afirmou que Clichy “trará experiência de alto nível e conhecimento do futebol moderno”.

O Caen, que venceu apenas quatro dos últimos 15 jogos, demitiu o técnico anterior, Maxime d’Ornano, também nesta segunda-feira.

A notícia Clube que pertence a Mbappé contrata técnico que jogou por Arsenal e City foi publicada primeiro no No Ataque por AFP

