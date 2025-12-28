Assine
Antigo alvo do Cruzeiro se vê em dilema entre gigantes continentais

Atacante Marino Hinestroza, anteriormente desejado pelo Cruzeiro, mantém negociações com o Boca Juniors

Sofia Cunha
Sofia Cunha
28/12/2025 18:14

crédito: No Ataque Internacional
Hinestroza, atacante do Atlético Nacional, foi alvo do Cruzeiro em maio de 2025

Antigo alvo do Cruzeiro, o atacante Marino Hinestroza se vê em um dilema entre dois gigantes continentais: Atlético Nacional-COL, time ao qual pertence, e Boca Juniors-ARG, clube com o qual tem negociações avançadas. O No Ataque explica, a seguir, o imbróglio envolvendo as três partes.

O Boca Juniors manifestou interesse em Hinestroza ainda em maio deste ano, mesma época em que Cruzeiro e Fluminense tentaram contratar o atacante. Naquele momento, as três tratativas foram por água abaixo. Agora, segundo a imprensa argentina, os Xeneizes ofereceram 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27,61 milhões na cotação atual) ao Atlético Nacional e encaminharam a contratação do atleta.

Nos últimos dias, quando tudo parecia encaminhado, veículos colombianos alegaram que a transação havia travado porque o Atlético Nacional tinha dívidas pendentes com Hinestroza e tentava postergar a saída para o Boca Juniors, que manteve o otimismo pelo negócio.

Neste domingo (28/12), o clube colombiano se manifestou acerca das denúncias – sem citar nomes. Em nota, o Atlético Nacional garantiu que atua “com absoluto rigor no cumprimento de todas as suas obrigações contratuais, laborais e legais, sem manter dívidas pendentes com nenhum empregado”. Também alegou que não comenta negociações ainda não concluídas.

Em 18 de dezembro, Hinestroza, que tem vínculo até o fim de 2027 com o Atlético Nacional, despediu-se do clube com uma foto com a taça da Copa Colômbia: “A história de amor mais linda da minha vida. Não poderia terminar de outra forma”.

Ainda conforme a imprensa argentina, o Boca Juniors esperava anunciar a contratação de Hinestroza no Natal. O desfecho da história deve ser conhecido em breve.

Nota do Atlético Nacional na íntegra

O Atlético Nacional atua com absoluto rigor no cumprimento de todas as suas obrigações contratuais, laborais e legais, sem manter dívidas pendentes com nenhum empregado, incluindo todos os jogadores ou partes vinculadas.

De acordo com a política institucional, não se realizam comentários públicos sobre negociações em andamento. Os acordos relacionados com transferências de jogadores se comunicam unicamente quando são plenamente concluídos e formalizados.

Estes princípios refletem a total seriedade com a qual se gerencia todos os processos desportivos e administrativos no interior do clube“.

