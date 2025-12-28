Clube pode ser vice do arquirrival pelo quarto ano seguido (Lance de Fenerbahçe x Galatasaray)

Imagine a dor de perder um título para o seu maior rival. Imaginou? Agora, multiplique esse sentimento por três. É exatamente o que sente a torcida do Fenerbahçe ao ver o domínio do Galatasaray no Campeonato Turco. E nada é tão ruim que não possa piorar…

Na atual temporada, o cenário é idêntico até aqui: Galatasaray em primeiro lugar, com 42 pontos, e Fenerbahçe em segundo, com 39. E um detalhe deixa tudo ainda mais cruel – o time aurinegro tem uma campanha quase perfeita, com 11 vitórias, seis empates e nenhuma derrota nas 17 rodadas.

O problema é que o arquirrival tem se saído ainda melhor. São 13 vitórias, três empates e um revés do líder do Turcão, que busca o tetracampeonato pela segunda vez na história. A primeira foi entre as temporadas 1996/97 e 1999/00.

Do outro lado, o Fernebahçe busca encerrar um incômodo jejum. O gigante turco não vence a liga local desde 2013/14. São 11 edições de ‘seca’, a maior do clube na história.

Edições anteriores

A sina do Fener contra o arquirrival começou na temporada 2022/23. Os aurinegros fizeram 80 pontos, oito a menos que o campeão Galatasaray.

Na edição seguinte, o capítulo mais impressionante da recente ‘freguesia’. O Fenerbahçe fez impressionantes 99 pontos nas 38 rodadas disputadas. Uma campanha quase perfeita, com 31 vitórias, seis empates e apenas uma derrota.

Mas o Galatasaray conseguiu se sair ainda melhor. Fez nada menos que 102 pontos, com 33 vitórias, três empates e duas derrotas.

Depois, em 2024/25, um título mais tranquilo do Galatasaray: 95 pontos, ante 84 do rival.

