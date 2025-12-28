Copa do Mundo tem jogos ‘afetados’ após medidas de Trump contra estrangeiros (Donald Trump, presidente dos Estados Unidos)

Por Renan Liskai – As novas medidas restritivas tomadas por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quanto à entrada de cidadãos de outros países nos Estados Unidos elevou o número de jogos da Copa do Mundo que podem ter torcedores apenas de um lado.

Pessoas vindas de Senegal e Costa do Marfim foram colocadas na lista de restrições parciais ao longo dos últimos dias. Isso significa que o governo dos Estados Unidos endureceu ainda mais a entrada de viajantes oriundos desses países, mas não proibiu totalmente.

As duas seleções africanas farão dois jogos cada dentro dos Estados Unidos durante a fase de grupos. Os senegaleses enfrentarão Noruega e França, enquanto os marfinenses terão pela frente Equador e Curaçao.

Há ainda outros dois países que estão na Copa e que vivem restrição: Irã e Haiti. Ambos aparecem no rol de nações com restrição total de acesso aos Estados Unidos.

Irã e Haiti farão todos os seus três jogos na fase de grupos em solo americano. Os haitianos, inclusive, enfrentarão a seleção brasileira na segunda rodada do Grupo C.

Os dez jogos afetados até aqui podem aumentar caso as medidas sejam mantidas, as seleções avancem ou haja acréscimos na lista. Eles podem diminuir, no entanto, em caso de novas mudanças nas decisões do governo.

O governo dos EUA garante que a entrada de atletas para grandes eventos esportivos será permitida. Isso, é claro, inclui a Copa do Mundo do ano que vem.

Jogos afetados pelas medidas

13/6 – Haiti x Escócia – Boston

14/6 – Costa do Marfim x Equador – Filadélfia

15/6 – Irã x Nova Zelândia – Los Angeles

16/6 – Senegal x França – Nova Jersey

19/6 – Haiti x Brasil – Filadélfia

21/6 – Irã x Bélgica – Los Angeles

22/6 – Senegal x Noruega – Nova Jersey

24/6 – Haiti x Marrocos – Atlanta

25/6 – Costa do Marfim x Curaçao – Filadélfia

27/6 – Irã x Egito – Seattle

