Boca Juniors é convidado para amistoso contra time europeu
Dúvida sobre viabilidade do confronto paira em calendário apertado; equipes tem em comum a idolatria por Maradona
compartilheSIGA
Clubes que tem em comum a idolatria por Diego Armando Maradona, Boca Juniors e Napoli podem ter um encontro de cunho especial no ano de 2026. Ao menos, no que depender de informação difundida pelo portal argentino TyC Sports.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O planejamento da representação italiana é de promover uma grande reforma no estádio que leva, justamente, o nome de um dos maiores jogadores da história que defendeu, de maneira destacada, as duas camisas. Em Nápoles, foram 259 jogos, 116 gols, 76 assistências e quatro taças entre Copa, Supercopa da Itália, Campeonato Italiano e Liga Europa. Já pela equipe de La Boca, são 71 compromissos com 35 gols e o troféu do Metropolitano, no ano de 1981.
O projeto de reforma da casa do Napoli inclui a construção de um anel inteiro de arquibancada, elevando a capacidade atual em dez mil espectadores. A ideia é de tornar o palco mais atrativo na candidatura da Itália para receber a Euro em 2032.
Apesar da chance de maior visibilidade em um duelo contra o Napoli, um ponto traz preocupação aos responsáveis pelo planejamento da temporada 2026 no Boca: o calendário.
Em razão da disputa da Copa do Mundo, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, os torneios oficiais em solo argentino serão paralisados. Ou seja, algo que vai “espremer” as demais datas disponíveis para comportar todos os compromissos. Foi por esse motivo, aliás, que o clube portenho recusou a oferta de um empresário que buscou a promoção de um amistoso em Miami, nos Estados Unidos. Até o momento, não se sabe qual seria possível oponente do Xeneize.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Boca Juniors é convidado para amistoso contra time europeu foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10