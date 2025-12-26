Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Boca Juniors é convidado para amistoso contra time europeu

Dúvida sobre viabilidade do confronto paira em calendário apertado; equipes tem em comum a idolatria por Maradona

Publicidade
Carregando...
RJ
Redacao Jogada10
RJ
Redacao Jogada10
Repórter
26/12/2025 17:53

compartilhe

SIGA
x
Boca Juniors é convidado para amistoso contra time europeu
Boca Juniors é convidado para amistoso contra time europeu crédito: No Ataque Internacional
Boca Juniors é convidado para amistoso contra time europeu
Boca Juniors é convidado para amistoso contra time europeu (Compromisso tem como "gancho" a trajetória marcante de Maradona nos dois clubes)

Clubes que tem em comum a idolatria por Diego Armando Maradona, Boca Juniors e Napoli podem ter um encontro de cunho especial no ano de 2026. Ao menos, no que depender de informação difundida pelo portal argentino TyC Sports.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O planejamento da representação italiana é de promover uma grande reforma no estádio que leva, justamente, o nome de um dos maiores jogadores da história que defendeu, de maneira destacada, as duas camisas. Em Nápoles, foram 259 jogos, 116 gols, 76 assistências e quatro taças entre Copa, Supercopa da Itália, Campeonato Italiano e Liga Europa. Já pela equipe de La Boca, são 71 compromissos com 35 gols e o troféu do Metropolitano, no ano de 1981.

O projeto de reforma da casa do Napoli inclui a construção de um anel inteiro de arquibancada, elevando a capacidade atual em dez mil espectadores. A ideia é de tornar o palco mais atrativo na candidatura da Itália para receber a Euro em 2032.

Apesar da chance de maior visibilidade em um duelo contra o Napoli, um ponto traz preocupação aos responsáveis pelo planejamento da temporada 2026 no Boca: o calendário.

Em razão da disputa da Copa do Mundo, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, os torneios oficiais em solo argentino serão paralisados. Ou seja, algo que vai “espremer” as demais datas disponíveis para comportar todos os compromissos. Foi por esse motivo, aliás, que o clube portenho recusou a oferta de um empresário que buscou a promoção de um amistoso em Miami, nos Estados Unidos. Até o momento, não se sabe qual seria  possível oponente do Xeneize.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Boca Juniors é convidado para amistoso contra time europeu foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay