As três seleções que podem garantir vaga nas oitavas da Copa Africana de Nações
Nesta sexta-feira (26/12) as equipes entram em campo pela segunda rodada da fase de grupos do torneio disputado no Marrocos
compartilheSIGA
Três seleções podem se classificar antecipadamente às oitavas de final da Copa Africana de Nações. Nesta sexta-feira (26/12) as equipes entram em campo pela segunda rodada da fase de grupos do torneio disputado no Marrocos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Pelo Grupo B, Egito e África do Sul se enfrentam às 12h, no Estádio de Agadir. A seleção que triunfar se classifica às oitavas. Isso porque ambas somam três pontos. E, na última rodada, a segunda colocada só poderá chegar a seis.
Às 17h, Marrocos e Mali se enfrentam, no Estádio Moulay Abdellah. Caso os marroquinos vençam, garantem vaga nas oitavas da final, já que somariam seis pontos e não poderiam mais ser alcançados.
Zâmbia e Comores se enfrentam às 14h30, no Estádio Mohammed V, mas o duelo não vale classificação. A Zâmbia tem um pontos, enquanto Comores não tem nenhum.
Angola e Zimbábue empataram por 1 a 1, no Estádio de Marraquexe, nesta sexta, e cada um ficou com um ponto no Grupo B.
Classificam-se às oitavas de final as duas primeiras colocadas de cada chave e as quatro melhores terceiras colocadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Grupo A
- Marrocos – 3 pontos
- Zâmbia – 1 ponto
- Mali – 1 ponto
- Comores – 0 ponto
Grupo B
- África do Sul – 3 pontos
- Egito – 3 pontos
- Zimbábue – 1 ponto
- Angola – 1 ponto
A notícia As três seleções que podem garantir vaga nas oitavas da Copa Africana de Nações foi publicada primeiro no No Ataque por Izabela Baeta