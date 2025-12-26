Assine
As três seleções que podem garantir vaga nas oitavas da Copa Africana de Nações

Nesta sexta-feira (26/12) as equipes entram em campo pela segunda rodada da fase de grupos do torneio disputado no Marrocos

Izabela Baeta
Izabela Baeta
Repórter
26/12/2025 12:14

Três seleções podem se classificar antecipadamente às oitavas de final da Copa Africana de Nações. Nesta sexta-feira (26/12) as equipes entram em campo pela segunda rodada da fase de grupos do torneio disputado no Marrocos.

Pelo Grupo B, Egito e África do Sul se enfrentam às 12h, no Estádio de Agadir. A seleção que triunfar se classifica às oitavas. Isso porque ambas somam três pontos. E, na última rodada, a segunda colocada só poderá chegar a seis.

Às 17h, Marrocos e Mali se enfrentam, no Estádio Moulay Abdellah. Caso os marroquinos vençam, garantem vaga nas oitavas da final, já que somariam seis pontos e não poderiam mais ser alcançados.

Zâmbia e Comores se enfrentam às 14h30, no Estádio Mohammed V, mas o duelo não vale classificação. A Zâmbia tem um pontos, enquanto Comores não tem nenhum.

Angola e Zimbábue empataram por 1 a 1, no Estádio de Marraquexe, nesta sexta, e cada um ficou com um ponto no Grupo B.

Classificam-se às oitavas de final as duas primeiras colocadas de cada chave e as quatro melhores terceiras colocadas.

Grupo A

  1. Marrocos – 3 pontos
  2. Zâmbia – 1 ponto
  3. Mali – 1 ponto
  4. Comores – 0 ponto

Grupo B

  1. África do Sul – 3 pontos
  2. Egito – 3 pontos
  3. Zimbábue – 1 ponto
  4. Angola – 1 ponto

