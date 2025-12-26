Assine
Multicampeão, Flamengo supera gigantes da Europa em faturamento

Flamengo foi campeão brasileiro e da Libertadores; acumulou premiação no Supermundial e na Copa Intercontinental

Izabela Baeta
Izabela Baeta
Repórter
26/12/2025 10:01

Multicampeão, Flamengo supera gigantes da Europa em faturamento
Multicampeão em 2025, o Flamengo supera gigantes da Europa em faturamento anual. O rubro-negro foi campeão brasileiro e da Copa Libertadores, além de ter acumulado premiação com a participação no Supermundial e na Copa Intercontinental.

De acordo com o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, a receita total foi de R$ 2,1 bilhões. Ele detalhou os números em reunião do Conselho Deliberativo, no Salão Nobre da Gávea, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (23/12). Em premiações, o Flamengo totalizou R$ 418,7 milhões. O clube ainda arrecadou R$ 545 milhões com venda de atletas.

O número chama atenção se comparado com o faturamento dos clubes europeus, que costumam ficar na casa do bilhão. Em ranking divulgado pela Deloitte Football Money League, em fevereiro deste ano.

Na Inglaterra, o Flamengo superou a receita de grandes clubes como Aston Villa (R$ 2 bilhões) e Fulham (R$ 1,3 bilhão). Na Itália, o rubro-negro ficou acima de Napoli (R$ 1,66 bilhão) e Roma (R$ 1,63 bilhão).

Flamengo vs. europeus (em reais)

  1. Real Madrid – R$ 6,85 trilhões
  2. Manchester City – R$ 5,4 bilhões
  3. PSG – R$ 5,2 bilhões
  4. Manchester United – R$ 5 bilhões
  5. Bayern de Munique – R$ 5 bilhões
  6. Barcelona – R$ 4,9 bilhões
  7. Arsenal – R$ 4,6 bilhões
  8. Liverpool – R$ 4,6 bilhões
  9. Tottenham – R$ 4 bilhões
  10. Chelsea – R$ 3,5 bilhões
  11. Borussia Dortmund – R$ 3,3 bilhões
  12. Atlético de Madri – R$ 2,7 bilhões
  13. Milan – R$ 2,6 bilhões
  14. Inter de Milão – R$ 2,5 bilhões
  15. Juventus – R$ 2,3 bilhões
  16. West Ham – R$ 2,2 bilhões
  17. Flamengo – R$ 2,1 bilhões
  18. Aston Villa – R$ 2 bilhões
  19. Napoli – R$ 1,66 bilhão
  20. Roma – R$ 1,63 bilhão
  21. Eintracht Frankfurt – R$ 1,6 bilhão
  22. Benfica – R$ 1,4 bilhão
  23. Fulham – R$ 1,3 bilhão

A notícia Multicampeão, Flamengo supera gigantes da Europa em faturamento foi publicada primeiro no No Ataque por Izabela Baeta

