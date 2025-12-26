Multicampeão, Flamengo supera gigantes da Europa em faturamento
Flamengo foi campeão brasileiro e da Libertadores; acumulou premiação no Supermundial e na Copa Intercontinental
compartilheSIGA
Multicampeão em 2025, o Flamengo supera gigantes da Europa em faturamento anual. O rubro-negro foi campeão brasileiro e da Copa Libertadores, além de ter acumulado premiação com a participação no Supermundial e na Copa Intercontinental.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, a receita total foi de R$ 2,1 bilhões. Ele detalhou os números em reunião do Conselho Deliberativo, no Salão Nobre da Gávea, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (23/12). Em premiações, o Flamengo totalizou R$ 418,7 milhões. O clube ainda arrecadou R$ 545 milhões com venda de atletas.
O número chama atenção se comparado com o faturamento dos clubes europeus, que costumam ficar na casa do bilhão. Em ranking divulgado pela Deloitte Football Money League, em fevereiro deste ano.
Na Inglaterra, o Flamengo superou a receita de grandes clubes como Aston Villa (R$ 2 bilhões) e Fulham (R$ 1,3 bilhão). Na Itália, o rubro-negro ficou acima de Napoli (R$ 1,66 bilhão) e Roma (R$ 1,63 bilhão).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Flamengo vs. europeus (em reais)
- Real Madrid – R$ 6,85 trilhões
- Manchester City – R$ 5,4 bilhões
- PSG – R$ 5,2 bilhões
- Manchester United – R$ 5 bilhões
- Bayern de Munique – R$ 5 bilhões
- Barcelona – R$ 4,9 bilhões
- Arsenal – R$ 4,6 bilhões
- Liverpool – R$ 4,6 bilhões
- Tottenham – R$ 4 bilhões
- Chelsea – R$ 3,5 bilhões
- Borussia Dortmund – R$ 3,3 bilhões
- Atlético de Madri – R$ 2,7 bilhões
- Milan – R$ 2,6 bilhões
- Inter de Milão – R$ 2,5 bilhões
- Juventus – R$ 2,3 bilhões
- West Ham – R$ 2,2 bilhões
- Flamengo – R$ 2,1 bilhões
- Aston Villa – R$ 2 bilhões
- Napoli – R$ 1,66 bilhão
- Roma – R$ 1,63 bilhão
- Eintracht Frankfurt – R$ 1,6 bilhão
- Benfica – R$ 1,4 bilhão
- Fulham – R$ 1,3 bilhão
A notícia Multicampeão, Flamengo supera gigantes da Europa em faturamento foi publicada primeiro no No Ataque por Izabela Baeta