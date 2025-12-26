Multicampeão, Flamengo supera gigantes da Europa em faturamento (Flamengo foi campeão brasileiro)

Multicampeão em 2025, o Flamengo supera gigantes da Europa em faturamento anual. O rubro-negro foi campeão brasileiro e da Copa Libertadores, além de ter acumulado premiação com a participação no Supermundial e na Copa Intercontinental.

De acordo com o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, a receita total foi de R$ 2,1 bilhões. Ele detalhou os números em reunião do Conselho Deliberativo, no Salão Nobre da Gávea, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (23/12). Em premiações, o Flamengo totalizou R$ 418,7 milhões. O clube ainda arrecadou R$ 545 milhões com venda de atletas.

O número chama atenção se comparado com o faturamento dos clubes europeus, que costumam ficar na casa do bilhão. Em ranking divulgado pela Deloitte Football Money League, em fevereiro deste ano.

Na Inglaterra, o Flamengo superou a receita de grandes clubes como Aston Villa (R$ 2 bilhões) e Fulham (R$ 1,3 bilhão). Na Itália, o rubro-negro ficou acima de Napoli (R$ 1,66 bilhão) e Roma (R$ 1,63 bilhão).

Flamengo vs. europeus (em reais)

Real Madrid – R$ 6,85 trilhões Manchester City – R$ 5,4 bilhões PSG – R$ 5,2 bilhões Manchester United – R$ 5 bilhões Bayern de Munique – R$ 5 bilhões Barcelona – R$ 4,9 bilhões Arsenal – R$ 4,6 bilhões Liverpool – R$ 4,6 bilhões Tottenham – R$ 4 bilhões Chelsea – R$ 3,5 bilhões Borussia Dortmund – R$ 3,3 bilhões Atlético de Madri – R$ 2,7 bilhões Milan – R$ 2,6 bilhões Inter de Milão – R$ 2,5 bilhões Juventus – R$ 2,3 bilhões West Ham – R$ 2,2 bilhões Flamengo – R$ 2,1 bilhões Aston Villa – R$ 2 bilhões Napoli – R$ 1,66 bilhão Roma – R$ 1,63 bilhão Eintracht Frankfurt – R$ 1,6 bilhão Benfica – R$ 1,4 bilhão Fulham – R$ 1,3 bilhão

