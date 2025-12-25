Por que não terá Boxing Day na Premier League? (Jogo entre Nottingham Forest e Fulham, pela Premier League)

Era de praxe para o fã de futebol assistir à rodada da Premier League no dia 26 de dezembro, o tradicional Boxing Day. Contudo, este ano, o Campeonato Inglês terá apenas um jogo nesta data e vai interromper o costume dos torcedores por conta de limitação de datas.

A única partida será entre Manchester United e Newcastle, nesta sexta-feira (26/12), às 17h, no Old Trafford. Em anos anteriores, todas as equipes, em todas as divisões, entravam em campo nesta data.

A mudança é por causa dos ajustes no calendário inglês. Neste ano, competições europeias ganharam mais datas, além disso, as exigências dos contratos de transmissão obrigam a liga a oferecer 33 fins de semana com jogos por temporada.

Na Inglaterra, o Boxing Day é um feriado. Na data, lojas fazem liquidações e trocas de presentes. Além disso, há a celebração do dia de Santo Estêvão. O dia também se tornou um motivo para reunir a família após o Natal.

