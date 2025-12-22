O duelo do Botafogo e PSG que vai muito além do campo

A histórica vitória do Botafogo sobre o PSG, por 1 a 0, ganhou nova dimensão com o pano de fundo do embate pessoal entre os mandatários John?Textor e Nasser?Al?Khelaïfi. Um duelo de bastidores que começou em 2024 e ganhou palco nesta quinta-feira, 19, no Rose?Bowl, elevando a rivalidade além dos gramados.

Os atritos explodiram em julho de 2024, durante uma reunião da Ligue 1 sobre direitos de transmissão na TV. O americano chamou Al?Khelaïfi de “tirano” e o acusou de centralizar decisões. O presidente do clube francês então mandou Textor calar a boca e disse que ele era um “caubói que veio não sei de onde”. Textor respondeu ironicamente em uma partida entre Lyon e PSG pouco tempo depois, onde foi visto usando um chapeu de caubói, uma provocação direta ao rival.

Em fevereiro de 2025, Textor acusou o PSG de receber proteção institucional da UEFA por Al?Khelaïfi ser presidente da Associação Europeia de Clubes (ECA), prometendo ação judicial junto à Europa. O catari respondeu, defendendo o clube e acusando Textor de exagero e desinformação.

As tensões começaram a demonstrar sinal de calmaria em maio de 2025, quando Al?Khelaïfi estendeu um convite a Textor para acompanhar da tribuna o PSG na final da Champions League, mostrando disposição para diálogo. “Deixei o chapéu de cowboy no Lyon”, afirmou o dono do Botafogo.

Mesmo em um aparente clima de tégua, o Botafogo não perdoa. No meio da enxurrada de postagens festivas no Instagram sobre a vitória contra o clube francês, uma foto de Textor com chapéu de caubói está estampada no feed do Glorioso. Na legenda, uma provocação: “O sonho americano! Achamos que o caubói venceu…”

O Rose Bowl recebeu um público expressivo, com predominância de torcedores sul-americanos, muitos vindos para vibrar com a rara oportunidade de ver o Botafogo em confronto contra o PSG. Entre eles, torcedores do Flamengo e Fluminense celebraram o bom desempenho dos clubes brasileiros frente aos europeus.

Com a vitória do Botafogo, os flamenguistas têm clamado nas redes para que o clube apresente um bom desempenho sobre o Chelsea no jogo desta sexta-feira, 20.