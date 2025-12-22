‘Torcedor solitário’ recebe aplausos de jogadores após viagem de 1.700 km (Jogadores do Arouca foram aplaudir torcedor solitário ao fim da partida)

Santa Clara e Arouca empataram em 0 a 0, nesse domingo (21/12), em Açores, em Portugal, na 15ª rodada do Campeonato Português.

A discreta partida passaria despercebida, se não fosse por uma inusitada situação: Apenas um torcedor do Arouca percorreu 1.700 km e marcou presença no Estádio de São Miguel para apoiar a equipe visitante e saiu do jogo abraçado pelos próprios jogadores.

Longa viagem pelo time do coração

Por se tratar de uma ilha, a viagem entre Arouca e a Ilha de São Miguel, nos Açores, só é possível de avião (pois são lugares separados pelo Oceano Atlântico). A distância entre as cidades ultrapassa 1.700 quilômetros.

A título de exemplo, o trajeto representa aproximadamente a distância entre Belo Horizonte e Aracaju (SE).

Reconhecimento da equipe do Arouca

O único torcedor arouquense que compareceu para apoiar o time foi reconhecido pelos atletas.

Após o apito final, os jogadores do Arouca caminharam até a arquibancada para abraçar o torcedor, aplaudi-lo e agradecer pela torcida, em uma demonstração de reconhecimento ao esforço envidado pelo rapaz.

Apenas um torcedor do Arouca foi apoiar o time nos Açores – e todo o elenco fez questão de ir até ele.pic.twitter.com/QsVO5u9uSu — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) December 22, 2025

Apoio independente da situação do time na temporada

O gesto ganha ainda mais peso diante do cenário vivido pelo clube. O Arouca ocupa atualmente a 16ª colocação do Campeonato Português, o antepenúltimo lugar, e luta contra o rebaixamento.

O empate fora de casa levou o Arouca a 13 pontos, quatro a mais que o Tondela, 18º colocado.

