Assine
overlay
Início Esportes

Conmebol apura denúncia contra Ednaldo Rodrigues, destituído da CBF

Denúncia à Comissão de Ética da Conmebol foi apresentada por associação de árbitros de futebol

Publicidade
Carregando...
GA
Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
GA
Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
Repórter
21/12/2025 12:06

compartilhe

SIGA
x
Conmebol apura denúncia contra Ednaldo Rodrigues, destituído da CBF
Conmebol apura denúncia contra Ednaldo Rodrigues, destituído da CBF crédito: Platobr Esportes

Antes de ser destituído da presidência da CBF, na quinta-feira, 15, Ednaldo Rodrigues foi alvo de uma denúncia apresentada junto à Comissão de Ética da Conmebol (Confederação Sul-americana de Futebol). Dessa vez, a autora da representação contra o cartola foi a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf). A Conmebol apura as acusações contra Ednaldo, que, nesta segunda-feira, 19, desistiu de voltar ao cargo, como noticiou a coluna.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A denúncia da associação trata de gestão temerária de recursos da CBF, corrupção privada no esporte e violação de “deveres éticos” dos cargos que Ednaldo ocupava na chefia da entidade e como conselheiro da Conmebol.

A Anaf citou o caso revelado pela coluna de que o cunhado de Ednaldo Rodrigues, Ricardo Lima, recebeu R$ 3,6 milhões da CBF entre 2021, e também reportagens segundo as quais o dirigente beneficiou um genro junto à entidade.

A denúncia ainda incluiu a suposta falsificação da assinatura do ex-presidente da CBF Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, no acordo que reconheceu a legalidade da eleição de Ednaldo Rodrigues, em 2022, e permitiu que ele seguisse à frente da confederação.

O caso da assinatura foi o que levou o desembargador Gabriel Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a destituir Ednaldo e nomear Fernando Sarney como interventor responsável por convocar uma nova eleição na CBF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O pleito marcado por Sarney, no próximo domingo, terá candidato único: Samir Xaud, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol. Xaud reuniu apoios de 25 das 27 federações estaduais, o que inviabilizou candidaturas de adversários, e é o virtual novo presidente da CBF.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay