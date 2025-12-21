Entenda por que time europeu fez 8 substituições em jogo de Copa
Fato atípico aconteceu em jogo da Copa da Holanda, na última quarta-feira (17/12)
O Go Ahead Eagles fez oito substituições na segunda rodada da Copa da Holanda contra o Roda JC. O fato atípico aconteceu na última quarta-feira (17/12).
Melvin Boel, técnico do Go Ahead Eagles, fez as cinco substituições convencionais, mas precisou acionar o protocolo de concussão duas vezes e, por isso, pôde fazer mais duas mudanças.
Com o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a partida foi para a prorrogação e o treinador ganhou mais uma substituição, totalizando oito alterações no time titular.
A partida foi para os pênaltis e o Go Ahead levou a melhor. Ao vencer por 3 a 1, avançou à terceira rodada da Copa da Holanda.
As substituições
- Dean James saiu para a entrada de Julius Dirksen
- Aske Adelgaard saiu para a entrada de Xander Blomme
- Jakob Breum saiu para a entrada de Kenzo Goudmijn
- Melle Meulensteen saiu para a entrada de Evert Linthorst
- Finn Stokkers saiu para a entrada de Milan Smit
- Mathis Suray saiu para a entrada de Oskar Siira Sivertsen
- Oskar Siira Sivertsen saiu para a entrada de Oscar Pettersson
- Thibo Baeten saiu para a entrada de Richonell Margaret
