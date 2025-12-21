Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Entenda por que time europeu fez 8 substituições em jogo de Copa

Fato atípico aconteceu em jogo da Copa da Holanda, na última quarta-feira (17/12)

Publicidade
Carregando...
JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
21/12/2025 11:37

compartilhe

SIGA
x
Entenda por que time europeu fez 8 substituições em jogo de Copa
Entenda por que time europeu fez 8 substituições em jogo de Copa crédito: No Ataque Internacional
Entenda por que time europeu fez 8 substituições em jogo de Copa
Entenda por que time europeu fez 8 substituições em jogo de Copa (Equipe do Go Ahead Eagles comemorando a classificação)

O Go Ahead Eagles fez oito substituições na segunda rodada da Copa da Holanda contra o Roda JC. O fato atípico aconteceu na última quarta-feira (17/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Melvin Boel, técnico do Go Ahead Eagles, fez as cinco substituições convencionais, mas precisou acionar o protocolo de concussão duas vezes e, por isso, pôde fazer mais duas mudanças.

Com o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a partida foi para a prorrogação e o treinador ganhou mais uma substituição, totalizando oito alterações no time titular.

A partida foi para os pênaltis e o Go Ahead levou a melhor. Ao vencer por 3 a 1, avançou à terceira rodada da Copa da Holanda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As substituições

  • Dean James saiu para a entrada de Julius Dirksen
  • Aske Adelgaard saiu para a entrada de Xander Blomme
  • Jakob Breum saiu para a entrada de Kenzo Goudmijn
  • Melle Meulensteen saiu para a entrada de Evert Linthorst
  • Finn Stokkers saiu para a entrada de Milan Smit
  • Mathis Suray saiu para a entrada de Oskar Siira Sivertsen
  • Oskar Siira Sivertsen saiu para a entrada de Oscar Pettersson
  • Thibo Baeten saiu para a entrada de Richonell Margaret

A notícia Entenda por que time europeu fez 8 substituições em jogo de Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay