Mbappé manda recado a CR7 após igualar recorde histórico pelo Real Madrid (Comemoração de Mbappé em homenagem a Cristiano Ronaldo)

Mbappé igualou o recorde de Cristiano Ronaldo de maior goleador do Real Madrid em um só ano. Nesse sábado (20/12), o francês chegou aos seu 59º gol em 2025 e alcançou a marca de seu ídolo de infância.

Inclusive, abriu mão de sua tradicional comemoração para prestar uma homenagem e celebrar como CR7.

Após o fim do jogo e a vitória do Real Madrid por 2 a 0 em cima do Sevilla pela La Liga, Mbappé comentou o feito. “É incrível no meu primeiro ano, fazer gols como Cristiano, meu ídolo, o melhor jogador da história do Real Madrid e uma referência no futebol mundial. É uma honra para mim.”

“Queria fazer uma homenagem para ele, porque sempre foi carinhoso comigo, sempre me falou muito bem sobre Madrid, como me adaptar ao Madrid e tudo mais, e agora estou muito feliz por marcar gols pelo Real Madrid e vencer partidas”, declarou em entrevista à TV Realmadrid.

Quanto a comemoração, frisou ter sido para Cristiano Ronaldo e reforçou a boa relação com o ídolo. “É para ele (a comemoração). Normalmente tenho a minha própria, mas, hoje, quis compartilhar isso com ele. Ele é meu ídolo desde criança, tenho uma ótima relação com ele, é um amigo agora. Mando uma saudação para Cristiano e todas os madridistas.”

Em suas redes sociais, Mbappé publicou uma foto do momento e marcou Cristiano Ronaldo. “Acredite nos seus sonhos. Grande”, escreveu com emojis que remetem a CR7. O craque português comentou na publicação. Confira:

Cristiano Ronaldo, hoje jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, conquistou a marca pelo Real Madrid em 2013.

Mbappé pelo Real Madrid em 2025

Em 58 jogos com a camisa do Real Madrid em 2025, Mbappé marcou 39 gols na La Liga, 14 na Liga dos Campeões, quatro na Copa del Rey, um na Copa do Mundo de Clubes e um na Supercopa da Espanha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Mbappé manda recado a CR7 após igualar recorde histórico pelo Real Madrid foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara