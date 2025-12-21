Assine
Villareal x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste sábado (21/12), às 12h15, no Estádio de la Ceramica, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
21/12/2025 08:08

Villareal x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol
Raphinha comemora gol do Barcelona

Villareal e Barcelona se enfrentam neste sábado (21/12), às 12h15, no Estádio de la Ceramica, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Villareal vem de seis vitórias seguidas, sequência que levou o Submarino Amarelo à terceira colocação do Espanhol, com 35 pontos.

O Barcelona, também em excelente momento, vem de sete vitórias na La Liga. O bom desempenho levou os culés à liderança, com 43 pontos em 17 partidas.

Villareal x Barcelona: onde assistir

O confronto entre Villareal e Barcelona será transmitido pela Disney+ (streaming).

Villareal x Barcelona: prováveis escalações

  • Villareal: Luiz Jr.; Navarro, Marín, Renato Veiga e Pedraz; Buchanan, Parejo, Comesaña e Moleiro; Ayozé Pérez e Mikautadze. Técnico: Marcelino García Toral.
  • Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e Balde; Éric García, Pedri e Raphinha; Lamine Yamal, Lewandowski e Ferrán Torres. Técnico: Hans Flick.

A notícia Villareal x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

