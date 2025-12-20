Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Clube europeu anuncia retorno de Thiago Silva, ex-Flu

Aos 41 anos, zagueiro brasileiro deixa Fluminense e retorna ao futebol europeu; veja anúncio

Publicidade
Carregando...
JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
20/12/2025 14:13

compartilhe

SIGA
x
Clube europeu anuncia retorno de Thiago Silva, ex-Flu
Clube europeu anuncia retorno de Thiago Silva, ex-Flu crédito: No Ataque Internacional
Clube europeu anuncia retorno de Thiago Silva, ex-Flu
Clube europeu anuncia retorno de Thiago Silva, ex-Flu (Thiago Silva defendeu o Fluminense na última temporada)

Thiago Silva está de cada nova! Neste sábado (20/12), o Porto, de Portugal, anunciou a contratação do zagueiro brasileiro, de 41 anos, em suas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós”, escreveu o Porto no X (antigo Twitter).

Essa será a segunda passagem de Thiago Silva pelo Porto. O zagueiro brasileiro jogou pela equipe B do time português na temporada 2004/05.

Thiago Silva defendeu as cores do Fluminense na última temporada. Ele chegou ao Tricolor no meio de 2024 e tinha contrato com o time carioca até o meio do ano que vem.

No entanto, deicidiu deixar o Tricolor. O fato de morar longe da família, que permaneceu na Europa quando ele se transferiu para o Fluminense, pesou na decisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Clube europeu anuncia retorno de Thiago Silva, ex-Flu foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay