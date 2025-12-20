Clube europeu anuncia retorno de Thiago Silva, ex-Flu (Thiago Silva defendeu o Fluminense na última temporada)

Thiago Silva está de cada nova! Neste sábado (20/12), o Porto, de Portugal, anunciou a contratação do zagueiro brasileiro, de 41 anos, em suas redes sociais.

“Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós”, escreveu o Porto no X (antigo Twitter).

Essa será a segunda passagem de Thiago Silva pelo Porto. O zagueiro brasileiro jogou pela equipe B do time português na temporada 2004/05.

Thiago Silva defendeu as cores do Fluminense na última temporada. Ele chegou ao Tricolor no meio de 2024 e tinha contrato com o time carioca até o meio do ano que vem.

No entanto, deicidiu deixar o Tricolor. O fato de morar longe da família, que permaneceu na Europa quando ele se transferiu para o Fluminense, pesou na decisão.

