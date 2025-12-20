Juventus x Roma: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano (Equipes se enfrentam em duelo importante no Campeonato Italiano)

Juventus e Roma se enfrentam neste sábado (20/12), às 16h45, no Allianz Stadium, em Turim, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano.

A Juventus vem de vitória sobre o Bologna, por 1 a 0, mas faz uma campanha irregular no Italiano. São 26 pontos e a quinta colocação, distante das aspirações estabelecidas no início da temporada.

A Roma também vem de vitória por 1 a 0, sobre o Como, na última rodada. A equipe segue na briga por uma das vagas na Champions e ocupa a quarta colocação, com 30 pontos.

Nas últimas 10 partidas entre as equipes, vantagem para a Juve: quatro vitórias para os Bianconeri, um triunfo para aRomae cinco empates.

Juventus x Roma: onde assistir

O confronto entre Juventus e Roma será transmitido pelo canal Disney+ (streaming).

Juventus x Roma: prováveis escalações

Juventus : Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Técnico : Igor Tudor.



: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. : Igor Tudor. Roma: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dybala. Técnico: Gian Piero Gasperini.

