Ídolo de gigante europeu se torna avô aos 45 anos e tem filho de mafioso como genro (Gerrard é homenageado: "grandad" em inglês significa "avô")

Ídolo histórico do Liverpool e um dos maiores nomes da história do futebol inglês nas últimas décadas, Steven Gerrard tornou-se avô pela primeira vez, aos 45 anos.

A neta do ex-jogador nasceu nesta semana e é fruto do relacionamento entre Lilly-Ella Gerrard, filha mais velha do ex-meio-campista, e Lee Byrne — filho de um homem condenado por ligação com uma das maiores organizações criminosas da Europa.

Quem é a filha de Gerrard e quando nasceu a neta do jogador?

Lilly-Ella, de 21 anos, anunciou o nascimento da bebê, batizada de Lila Grey, nas redes sociais. A jovem já havia revelado a gravidez em janeiro deste ano. Influenciadora digital, ela mantém um relacionamento com Lee Byrne desde 2022, segundo a imprensa britânica.

Lilly-Ella (à esquerda) é a mãe da neta de Gerrard (foto: Divulgação/Instagram)

Quem é o avô paterno da neta de Gerrard e por qual razão ficou famoso?

Lee Byrne é o pai da neta de Gerrard e ganhou repercussão fora do noticiário esportivo por ser filho de Liam Byrne, integrante da máfia Kinahan, organização criminosa considerada a mais poderosa da Irlanda e com atuação internacional, incluindo Reino Unido, Espanha e Emirados Árabes Unidos.

Liam Byrne foi condenado a cinco anos de prisão por tentar importar um carregamento de metralhadoras da Holanda, em favor da máfia.

No entanto, de acordo com veículos do Reino Unido, ele deixou a prisão no início de 2025, três meses após a sentença, passando a cumprir o restante da pena em regime domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. A liberação ocorreu em meio a uma política do governo britânico para reduzir a superlotação do sistema prisional.

Carreira de Gerrard no Liverpool

Steven Gerrard foi revelado pelo Liverpool e por lá ficou ao longo de 17 temporadas. O ex-meia estreou pelo time principal em 1998, tendo somado 710 jogos e 186 gols pelos Reds.

O camisa 8 conquistou, ainda, a Champions League em 2005, em uma das finais mais memoráveis da história do torneio: a equipe terminou o primeiro tempo perdendo por 3 a 0, para o Milan de Kaká, Crespo e Schevchenko, e buscou o empate, por 3 a 3, que ensejou na disputa por pênaltis, vencida pelos ingleses.

Para além disso, ainda venceu duas Copas da Inglaterra, três Copas da Liga Inglesa, uma Copa da UEFA e Supercopas europeias e nacionais. O mais novo avô do mundo do futebol é também o terceiro jogador com mais jogos na história do clube inglês.

Carreira de Gerrard na Seleção Inglesa

Na Seleção da Inglaterra, Gerrard foi presença constante entre 2000 e 2014, quando abandonou o futebol de Seleções, com 114 convocações e 21 gols. Disputou as Copas do Mundo de 2002, 2006, 2010 e 2014.

Carreira de Gerrard como treinador

O ex-atleta encerrou a carreira como jogador em 2016 e teve passagens recentes como treinador por Rangers-ESC e Aston Villa-ING. Atualmente está sem clube.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Ídolo de gigante europeu se torna avô aos 45 anos e tem filho de mafioso como genro foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo