Newcastle x Fulham: onde assistir e escalações pela Copa da Liga Inglesa

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18/12), às 17h15, Estádio St. James Park, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
18/12/2025 12:16

Newcastle x Fulham: onde assistir e escalações pela Copa da Liga Inglesa
(Bruno Guimarães é um dos trunfos do Newcastle)

Newcastle e Fulham se enfrentam nesta quarta-feira (18/12), às 17h15, Estádio St. James Park, em Newcastle, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2025/26.

O Newcastle defende o título conquistado na última temporada, enquanto o Fulham busca encerrar um jejum: nunca venceu a competição.

Os Magpies oscilam no Campeonato Inglês: são 22 pontos e a 12ª colocação.

Na última rodada da Premier League, o Fulham venceu o  Burnley por 3 a 2 e agora ocupa a 14ª posição da Premier League, com 20 pontos.

Newcastle x Fulham: onde assistir

O confrontoentre Newcastle e Fulham será transmitido pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming).

Newcastle x Fulham: prováveis escalações

  • Newcastle: Aaron Ramsdale; Tino Livramento, Malick Thiaw, Dan Burn e Lewis Hall; Bruno Guimarães, Lewis Miley e Sandro Tonali; Anthony Elanga, Nick Woltemade e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.
  • Fulham: Bernd Leno; Kenny Tete, Calvin Bassey, Joachim Andersen e Antonee Robinson; Sander Berge, Alex Iwobi, Harry Wilson, Emile Smith Rowe e Samuel Chukwueze; Raúl Jiménez. Técnico: Marco Silva.

