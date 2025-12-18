Newcastle x Fulham: onde assistir e escalações pela Copa da Liga Inglesa
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18/12), às 17h15, Estádio St. James Park, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa
compartilheSIGA
Newcastle e Fulham se enfrentam nesta quarta-feira (18/12), às 17h15, Estádio St. James Park, em Newcastle, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2025/26.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Newcastle defende o título conquistado na última temporada, enquanto o Fulham busca encerrar um jejum: nunca venceu a competição.
Os Magpies oscilam no Campeonato Inglês: são 22 pontos e a 12ª colocação.
Na última rodada da Premier League, o Fulham venceu o Burnley por 3 a 2 e agora ocupa a 14ª posição da Premier League, com 20 pontos.
Newcastle x Fulham: onde assistir
O confrontoentre Newcastle e Fulham será transmitido pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming).
Newcastle x Fulham: prováveis escalações
- Newcastle: Aaron Ramsdale; Tino Livramento, Malick Thiaw, Dan Burn e Lewis Hall; Bruno Guimarães, Lewis Miley e Sandro Tonali; Anthony Elanga, Nick Woltemade e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.
- Fulham: Bernd Leno; Kenny Tete, Calvin Bassey, Joachim Andersen e Antonee Robinson; Sander Berge, Alex Iwobi, Harry Wilson, Emile Smith Rowe e Samuel Chukwueze; Raúl Jiménez. Técnico: Marco Silva.
A notícia Newcastle x Fulham: onde assistir e escalações pela Copa da Liga Inglesa foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo