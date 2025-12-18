Safonov estabelece recorde mundial após defender quatro pênaltis contra o Flamengo (Matvei Safonov, goleiro russo do PSG)

A estrela de Matvei Safonov, goleiro do PSG, brilhou mais forte nesta quarta-feira (17/12), na decisão da Copa Intercontinental da Fifa. Em duelo contra o Flamengo, o russo de 26 anos defendeu quatro das cinco cobranças na disputa de pênaltis e garantiu o título ao clube francês, que venceu a batalha nos penais por 2 a 1 depois de empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Como se não bastasse o poder de decisão na final, o goleiro atingiu uma incrível façanha e estabeleceu um novo recorde mundial: foi o primeiro arqueiro a fazer quatro defesas em uma única decisão por pênaltis ocorrida em competições da Fifa (Copa do Mundo de Seleções, Copa do Mundo de Clubes, Mundial de Clubes da Fifa ou Intercontinental) seja entre clubes ou seleções.

Teês recordistas foram superados

Até então, o recorde em uma única disputa de pênaltis, válida pelas competições disputadas nos moldes supracitados, era de três defesas.

Os detentores da marca eram: o goleiro Ricardo, de Portugal; e os croatas Subaši? e Livakovi?. Relembre abaixo os momentos em que as façanhas ocorreram.

Ricardo (Portugal x Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006)

Na Copa de 2006, Portugal superou a Inglaterra e avançou à semifinal (o país viria a ser eliminado pela França). Após um empate por 0 a 0 no tempo normal, a equipe lusitana obteve a classificação após vencer nos pênaltis por 3 a 1.

Na ocasião, Ricardo defendeu as cobranças dos meias Frank Lampard e Steven Gerrard; e do zagueiro Jamie Carragher.

Subaši? (Croácia x Dinamarca, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018)

Na Copa de 2018, a Croácia passou pela Dinamarca e foi às quartas (a nação chegaria à final e seria derrotada pela França). Após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, os croatas passaram de fase após ganharem nos pênaltis por 3 a 2.

Naquele dia, Subaši? parou os meias Christian Eriksen e Lasse Schöne; e o atacante Nicolai Jorgensen, nas penalidades.

Livakovi? (Croácia x Japão, oitavas de final da Copa do Mundo de 2022)

Nas oitavas de final da Copa de 2022, a Croácia manteve o 100% de aproveitamento em disputas de pênaltis em Mundiais e despachou o Japão (os croatas seriam eliminados na semifinal, pela Argentina). Após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, os croatas passaram de fase classificação após ganhar nos pênaltis por 3 a 2.

Àquela altura, Livakovi? superou os atacantes Takumi Minamino e Kaoru Mitoma nos pênaltis.

Quem é Matvei Safonov?

Safonov é nascido em Krasnodar, na Rússia, e defendeu as cores do FK Krasnodar de 2016 a 2024. Em junho de 2024, ele assinou com o PSG para ser concorrente do então titular absoluto Gianluigi Donnarumma, italiano que hoje defende o Manchester City, da Inglaterra.

De acordo com o Transfermarkt, o Paris Saint-Germain topou desembolsar 20 milhões de euros para tirar o jogador do Krasnodar. Àquela altura, Safonov já tinha status de integrante da Seleção Russa.

Na primeira temporada pelo PSG, o russo fez apenas 17 jogos, sendo a maioria deles pelo Campeonato Francês. Já na atual temporada europeia, o duelo contra o Flamengo foi apenas o quarto de Safonov.

Antes do jogo contra o Urubu, Safonov assumiu o papel do francês Lucas Chevalier, contratado pelo PSG em agosto deste ano em operação que pode chegar a quase R$ 350 milhões mediante atingimento de bônus. O clube investiu alto para tirar o arqueiro do concorrente Lille, também da França.

Safonov só assumiu a titularidade nas últimas semanas em virtude de uma lesão de Chevalier no tornozelo esquerdo. Com o russo no gol desde então, o PSG não perdeu: superou Rennes e Metz, pelo Campeonato Francês, e empatou com Athletic Bilbao-ESP e Flamengo, pela Liga dos Campeões e pela Copa Intercontinental, respectivamente.

