Os memes da derrota do Flamengo para o PSG no Intercontinetal (Meme da vitória do PSG sobre o Flamengo)

O Flamengo perdeu por 2 a 1 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e viu o Paris Saint-Germain ser campeão da Copa Intercontinental. Veja os memes abaixo.

A partida ocorreu nesta nesta quarta-feira (17/12), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Os gols foram marcados pelo atacante Khvicha Kvaratskhelia. Já o Flamengo balançou a rede com o volante Jorginho.

Meme da vitória do PSG sobre o FlamengoFoto: Reprodução

Título do Flamengo sobre o PSG

Nos pênaltis, uma atuação heroica do goleiro Matvei Safonov garantiu o título parisiense: ele defendeu quatro pênaltis do Flamengo, que só acertou um.

O PSG errou dois. Um foi cobrado para fora, e outro parou nas mãos do goleiro Agustín Rossi, do Flamengo. No fim, o placar ficou 2 a 1.

