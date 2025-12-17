Os memes da derrota do Flamengo para o PSG no Intercontinetal
Flamengo perdeu por 2 a 1 nos pênaltis e viu o Paris Saint-Germain levantar o título de campeão da Copa Intercontinental
O Flamengo perdeu por 2 a 1 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e viu o Paris Saint-Germain ser campeão da Copa Intercontinental. Veja os memes abaixo.
A partida ocorreu nesta nesta quarta-feira (17/12), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Os gols foram marcados pelo atacante Khvicha Kvaratskhelia. Já o Flamengo balançou a rede com o volante Jorginho.
Meme da vitória do PSG sobre o FlamengoFoto: Reprodução
Nos pênaltis, uma atuação heroica do goleiro Matvei Safonov garantiu o título parisiense: ele defendeu quatro pênaltis do Flamengo, que só acertou um.
O PSG errou dois. Um foi cobrado para fora, e outro parou nas mãos do goleiro Agustín Rossi, do Flamengo. No fim, o placar ficou 2 a 1.
