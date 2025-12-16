The Best 2025: veja todos os vencedores da premiação da Fifa (Troféu do Fifa The Best)

A Fifa anunciou nesta terça-feira (16/12) os vencedores da décima edição do prêmio The Best Fifa Football Awards. Veja abaixo todos os premiados da edição de 2025 da premiação da entidade responsável pelo futebol.

O evento ocorreu em um jantar de gala em Doha, no Catar, no Fairmont Katara Hall. Ousmané Dembelé, do PSG, foi eleito o melhor jogador do futebol masculino. Aitana Bonmatí, do Barcelona, venceu pela terceira vez o prêmio de melhor jogadora.

Confira os principais momentos do evento:

Melhor jogador

Ousmané Dembelé (PSG)

Melhor jogadora

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Melhor treinador

Luis Enrique (PSG)

Melhor treinadora

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Prêmio Puskás (gol mais bonito masculino)

Santiago Montiel (pelo Independiente – Independiente x Independiente Rivadavia, em 2025)

Prêmio Marta (gol mais bonito feminino)

Lizbeth Ovalle (pelo Tigres – Tigres x Guadalajara, em 2025)

Melhor goleiro

Gianluigi Donnarumma (Manchester City / PSG)

Melhor goleira

Hannah Hampton (Chelsea)

Seleção do Ano masculina

Goleiro : Gianluigi Donnarumma (Manchester City / PSG)

: Gianluigi Donnarumma (Manchester City / PSG) Defensores : Achraf Hakimi (PSG), Willian Pacho (PSG), Virgil Van Dijk (Liverpool) e Nuno Mendes (PSG)

: Achraf Hakimi (PSG), Willian Pacho (PSG), Virgil Van Dijk (Liverpool) e Nuno Mendes (PSG) Meio-campistas : Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Pedri (Barcelona) e Vitinha (PSG)

: Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Pedri (Barcelona) e Vitinha (PSG) Atacantes: Lamine Yamal (Barcelona) e Ousmané Dembélé (PSG)

Seleção do Ano feminina

Goleira : Hannah Hampton (Chelsea)

: Hannah Hampton (Chelsea) Defensoras : Lucy Bronze (Chelsea), Leah Williamson (Arsenal), Irene Paredes (Barcelona) e Ona Battle (Barcelona)

: Lucy Bronze (Chelsea), Leah Williamson (Arsenal), Irene Paredes (Barcelona) e Ona Battle (Barcelona) Meio-campistas : Aitana Bonmatí (Barcelona), Patricia Guijarro (Barcelona) e Alexia Putellas (Barcelona)

: Aitana Bonmatí (Barcelona), Patricia Guijarro (Barcelona) e Alexia Putellas (Barcelona) Atacantes: Mariona Caldentey (Arsenal), Alessia Russo (Arsenal) e Claudia Pina (Barcelona)

Prêmio Fair Play

Andreas Harlass-Neuking, médico do Jahn Regensburg (ALE) que salvou um torcedor na arquibancada.

Prêmio torcedor

Torcedores do Zakho SC – Foranm premiados devido à partida entre Zakho x Al-Hudood, pela Iraqi Stars League, em 13 de maio, quando os torcedores do Zakho SC jogaram milhares de brinquedos de pelúcia no campo. Os brinquedos foram recolhidos antes do início do jogo e doado a crianças que enfrentam doenças.

A notícia The Best 2025: veja todos os vencedores da premiação da Fifa foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press