Dembélé é eleito melhor jogador do mundo no The Best da Fifa (Dembélé comemora segundo gol do PSG sobre o Real Madrid no Mundial de Clubes)

Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo. O atacante do Paris Saint-Germain recebeu o prêmio The Best, da Fifa, realizado em Doha, no Catar, nesta terça-feira (16/12). O jogador superou Lamine Yamal, do Barcelona, e Mbappé, do Real Madrid, que fecharam o top 3.

“Gostaria de agradecer aos meus companheiros de equipe, foi um ano fantástico, coletiva e individualmente. Gostaria de agradecer à minha família, ao PSG, ao presidente, sua equipe, todos que trabalham no clube e ao senhor presidente (da Fifa). Fico muito feliz e espero voltar no ano que vem para receber esse prêmio”, declarou Dembelé ao receber o prêmio.

Em setembro, Dembelé já havia sido premiado com a Bola de Ouro, depois de grande temporada pelo PSG. Em 2024/2025, o francês disputou 53 jogos, marcou 35 gols e deu 14 assistências. Além disso, foi importante na conquista da Liga dos Campeões, com dois passes para gol na decisão contra a Inter de Milão.

Dembelé se prepara para disputar a final da Copa Intercontinental. PSG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 14 horas (de Brasília), no Catar.

Outros brasileiros passam em branco

Outros brasileiros também estavam na disputa. O atacante Alerrandro, atualmente no CSKA, concorria ao Prêmio Puskás, por um gol marcado pelo Vitória no triunfo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão de 2024. O vencedor na categoria foi o argentino Santiago Montiel, com uma bicicleta de fora da área, pelo Independiente, em Independiente x Independiente Rivadavia, neste ano.

No feminino, a atacante Marta, do Orlando Pride, defendia a conquista do prêmio que leva seu nome por um tento marcado na vitória de sua equipe sobre o Kansas City. A meia Lizbeth Ovalle, atualmente no mesmo time da craque brasileira, levou o prêmio pelo gol marcado quando atuava na vitória do Tigres, contra o Guadalajara, em 2025.

Veja todas as premiações

Melhor goleiro : Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)

: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City) Melhor técnico : Luis Enrique (PSG)

: Luis Enrique (PSG) Melhor jogador : Dembélé (PSG)

: Dembélé (PSG) Prêmio Puskás : Santiago Montiel (pelo Independiente – Independiente x Independiente Rivadavia, em 2025)

: Santiago Montiel (pelo Independiente – Independiente x Independiente Rivadavia, em 2025) Seleção masculina : Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil Van Dijk e Nuno Mendes; Vitinha, Jude Bellingham, Cole Palmer e Pedri, Lamine Yamal e Ousmane Dembelé.

: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil Van Dijk e Nuno Mendes; Vitinha, Jude Bellingham, Cole Palmer e Pedri, Lamine Yamal e Ousmane Dembelé. Melhor goleira : Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)

: Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra) Melhor técnica : Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra)

: Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra) Melhor jogadora : Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)

: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha) Prêmio Marta : Lizbeth Ovalle (pelo Tigres – Tigres x Guadalajara, em 2025)

: Lizbeth Ovalle (pelo Tigres – Tigres x Guadalajara, em 2025) Seleção feminina: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes e Ona Battle; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro e Cláudia Pina; Mari Caldentey, Alessia Russo e Alexia Putellas.

Outros prêmios

Prêmio Fair Play: Andreas Harlass-Neuking (médico do Jahn Regensburg (ALE))

Em abril de 2024, Andreas Harlass-Neuking, médico o Jahn Regensburg, time da Segunda Divisão da Alemanha, socorreu um torcedor FC Magdeburg, rival de sua equipe na ocasião, que havia desmaiado pouco antes da partida começar. Ao saber da situação pelos jogadores, pulou uma barreira para chegar até o torcedor e reanimá-lo, antes de direcionar a um hospital local

Prêmio torcedor: Torcedores do Zakho SC

Antes da partida Zakho x Al-Hudood, pela Iraqi Stars League, em 13 de maio, os torcedores do Zakho SC jogaram milhares de brinquedos de pelúcia no campo. Os brinquedos foram recolhidos antes do início do jogo e doados para crianças que enfrentam doenças graves

