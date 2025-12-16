Aitana Bonmatí é a melhor jogadora do mundo no The Best pelo 3° ano seguido (Aitana Bonmatí, meia da Espanha e do Barcelona)

A meio-campista Aitana Bonmatí, do Barcelona e da seleção espanhola, foi eleita a melhor jogadora do mundo no prêmio The Best pelo terceiro ano seguido, nesta terça-feira. A atleta de 27 anos não pôde comparecer de forma presencial à cerimônia realizada em Doha, devido a uma lesão.

“Gostaria de agradecer pelo prêmio, quero agradecer a todos os jogadores, técnicos, torcedores. Muito obrigada”, disse Bonmatí em vídeo exibido na cerimônia de premiação.

Destaque da última temporada, a meia será desfalque para suas equipes até o fim da atual temporada. A jogadora sofreu uma fratura na fíbula e precisou passar por uma cirurgia no local. O tempo previsto de recuperação é de cerca de cinco meses. Antes disso, ela havia disputado 18 jogos e seis gols.

A espanhola também conquistou a Bola de Ouro em setembro deste ano, no evento organizado pela revista France Football.

A temporada de Bonmatí

Bonmatí foi importante na conquista da tríplice coroa nacional pelo Barcelona. Apesar de Barcelona e Espanha terem sido derrotados nas finais da Liga dos Campeões e da Euro Feminina, respectivamente, a meio-campista levou o prêmio de melhor jogadora em ambas ocasiões.

Pelo Barcelona, ela disputou 44 jogos, marcou 16 gols e deu 11 assistências. Enquanto na seleção da Espanha, fez 20 jogos, marcou seis gols e deu quatro assistências.

A notícia Aitana Bonmatí é a melhor jogadora do mundo no The Best pelo 3° ano seguido foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press