No Cruzeiro, Tite volta ao futebol em alta após pausa para cuidar da saúde

Tite aceitou comandar o Cruzeiro depois de interromper a carreira por sete meses para cuidar da saúde, mental e física

Kelen Cristina
Kelen Cristina
Repórter
16/12/2025 14:37

No Cruzeiro, Tite volta ao futebol em alta após pausa para cuidar da saúde
A contratação pelo Cruzeiro é um recomeço na carreira de Tite. Em 2025, o treinador gaúcho ficou sete meses longe do futebol e fechado a propostas. O motivo da ausência? Tite se afastou para cuidar da saúde. O tempo longe, no entanto, não abalou o prestígio do técnico no cenário nacional e internacional.

A interrupção na carreira veio ´pouco mais de um mês antes de completar 64 anos – Tite nasceu em 25 de maio de 1961, em Caxias do Sul-RS. Ele sentiu que era hora de parar depois de sofrer uma crise de ansiedade.

Na época, estava verbalmente acertado com o Corinthians e retornaria ao clube do Parque São Jorge – que dirigira por três vezes, nas temporadas de 2004/2005, 2010 a 2013 e 2015/2016, a mais vitoriosa.

Desta vez, ele chegaria para ocupar a vaga aberta com a saída de Ramón Díaz. Os planos, no entanto, foram paralisados, e Tite veio a público, em 22 de abril, anunciar que estava se afastando.

“Venho publicamente anunciar que darei uma pausa na minha carreira por tempo indeterminado para cuidar da minha saúde mental e física. Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte”, justificou, na época.

Tite revelou ter decidido respeitar os “sinais do corpo” e não estabeleceu data para retomar a carreira: “Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso”.

Cobiçado no mercado do futebol

Mesmo afastado, Tite seguiu sendo procurado por clubes e seleções.

No período de pausa, teria recebido sondagens de Botafogo, Santos e Fortaleza e até da Federação Venezuelana de Futebol. Mas entendeu que ainda não era hora para voltar.

Em 22 de novembro, contudo, anunciou, com um pronunciamento no Instagram, que estava recuperado e pronto para trabalhar novamente no futebol. E os convites ganharam novo impulso.

Extraoficialmente, circulou a informação de que Tite daria preferência a ofertas do exterior.

Após o Campeonato Brasileiro, no entanto, ele foi procurado por Internacional – já que Abel Braga decidiu seguir no clube, mas como diretor técnico e não mais como treinador – e Cruzeiro.

Decidiu aceitar o convite celeste. Nesta terça-feira (15/12), desembarcou em Belo Horizonte para os acertos finais com Pedro Lourenço, sócio majoritário da Raposa.

Títulos de Tite

  • Campeonato Carioca 2024, com o Flamengo
  • Copa América 2019, com a Seleção Brasileira
  • Recopa Sul-Americana 2013, com o Corinthians
  • Campeonato Paulista 2013, com o Corinthians
  • Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2012, com o Corinthians
  • Copa Libertadores 2012, com o Corinthians
  • Campeonato Brasileiro 2011 e 2015, com o Corinthians
  • Copa Suruga Bank 2009, com o Internacional
  • Copa Sul-Americana 2008, com o Internacional
  • Copa do Brasil 2001, com o Grêmio
  • Campeonato Gaúcho 2000, com o Caxias; 2001, com o Grêmio; e 2009, com o Inter

