Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Argentino vence Prêmio Puskás 2025 com bicicleta espetacular; veja o gol

Jogador argentino é o terceiro do país a conquistar a honraria

Publicidade
Carregando...
AB
Ailton Bruno do Vale
AB
Ailton Bruno do Vale
Repórter
16/12/2025 12:13

compartilhe

SIGA
x
Argentino vence Prêmio Puskás 2025 com bicicleta espetacular; veja o gol
Argentino vence Prêmio Puskás 2025 com bicicleta espetacular; veja o gol crédito: No Ataque Internacional
Argentino vence Prêmio Puskás 2025 com bicicleta espetacular; veja o gol
Argentino vence Prêmio Puskás 2025 com bicicleta espetacular; veja o gol (Troféu do Prêmio Puskas)

O Fifa The Best 2025 consagrou, mais uma vez, a criatividade e a ousadia do futebol sul-americano. Nesta terça-feira (16/12), o argentino Santiago Montiel, atacante de 25 anos do Independiente, foi anunciado como o vencedor do Prêmio Puskás, troféu destinado ao autor do gol mais bonito da temporada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O lance que garantiu a vitória de Montiel foi uma execução perfeita de uma bicicleta durante uma partida do Campeonato Argentino contra o Independiente Rivadavia, no dia 12 de maio.

A plasticidade da jogada superou os demais finalistas, garantindo ao jogador um lugar na história do prêmio.

Em comunicado oficial, a Fifa não poupou elogios ao desempenho de Montiel. A entidade descreveu o gol como “assombroso”, ressaltando que a finalização demonstrou “técnica, agilidade e habilidade extraordinárias”.

“É um gol verdadeiramente digno desta honra. [Montiel] protagonizou um momento que deleitou os torcedores e ganhou a admiração de todo o mundo”, destacou a Fifa.

Prêmio Puskás

Santiago Montiel é o terceiro jogador argentino a levar o Puskás. Antes dele, Erik Lamela (2021) e Alejandro Garnacho (2024) ajudaram a colocar a Argentina no mapa dos gols mais espetaculares.

Veja o gol

A notícia Argentino vence Prêmio Puskás 2025 com bicicleta espetacular; veja o gol foi publicada primeiro no No Ataque por Ailton Bruno do Vale

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay