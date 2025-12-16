Argentino vence Prêmio Puskás 2025 com bicicleta espetacular; veja o gol (Troféu do Prêmio Puskas)

O Fifa The Best 2025 consagrou, mais uma vez, a criatividade e a ousadia do futebol sul-americano. Nesta terça-feira (16/12), o argentino Santiago Montiel, atacante de 25 anos do Independiente, foi anunciado como o vencedor do Prêmio Puskás, troféu destinado ao autor do gol mais bonito da temporada.

O lance que garantiu a vitória de Montiel foi uma execução perfeita de uma bicicleta durante uma partida do Campeonato Argentino contra o Independiente Rivadavia, no dia 12 de maio.

A plasticidade da jogada superou os demais finalistas, garantindo ao jogador um lugar na história do prêmio.



Em comunicado oficial, a Fifa não poupou elogios ao desempenho de Montiel. A entidade descreveu o gol como “assombroso”, ressaltando que a finalização demonstrou “técnica, agilidade e habilidade extraordinárias”.

“É um gol verdadeiramente digno desta honra. [Montiel] protagonizou um momento que deleitou os torcedores e ganhou a admiração de todo o mundo”, destacou a Fifa.

Prêmio Puskás

Santiago Montiel é o terceiro jogador argentino a levar o Puskás. Antes dele, Erik Lamela (2021) e Alejandro Garnacho (2024) ajudaram a colocar a Argentina no mapa dos gols mais espetaculares.

Veja o gol

