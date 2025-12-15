Adversário do Brasil na Copa, Marrocos vai à final da Copa Árabe (Marrocos vai disputar a final da Copa Árabe)

O Marrocos está na grande final da Copa Árabe. Os marroquinos, que enfrentarão o Brasil no dia 13 de junho pela Copa do Mundo do ano que vem, venceram os Emirados Árabes Unidos por 3 a 0 nesta segunda-feira e garantiram sua vaga na decisão da competição.

A seleção marroquina joga a competição sem os seus principais nomes, por atuarem no futebol europeu, que segue em andamento. O atacante El Berkaoui abriu o placar no primeiro tempo, enquanto El Maddioui e Hamdallah ampliaram na segunda etapa.

Ainda nesta segunda-feira, Arábia Saudita e Jordânia, duas seleções classificadas à Copa do Mundo, se enfrentarão pela outra vaga na final da Copa Árabe. O jogo entre os times começa a partir das 14h (de Brasília).

A grande decisão da Copa Árabe, disputada no Catar, será no dia 18 de dezembro, no Lusail Stadium, mesmo palco da final da Copa do Mundo de 2022.

Adversário na Copa

Quarto lugar na última Copa, Marrocos enfrentará o Brasil na estreia do Mundial de 2026. Além de brasileiros e marroquinos, o Grupo C da competição é composto por Haiti e Escócia.

