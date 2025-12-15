Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Adversário do Brasil na Copa, Marrocos vai à final da Copa Árabe

Marroquinos venceram os Emirados Árabes Unidos por 3 a 0, nesta segunda, e garantiram sua vaga na decisão da competição

Publicidade
Carregando...
GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
15/12/2025 16:13

compartilhe

SIGA
x
Adversário do Brasil na Copa, Marrocos vai à final da Copa Árabe
Adversário do Brasil na Copa, Marrocos vai à final da Copa Árabe crédito: No Ataque Internacional
Adversário do Brasil na Copa, Marrocos vai à final da Copa Árabe
Adversário do Brasil na Copa, Marrocos vai à final da Copa Árabe (Marrocos vai disputar a final da Copa Árabe)

O Marrocos está na grande final da Copa Árabe. Os marroquinos, que enfrentarão o Brasil no dia 13 de junho pela Copa do Mundo do ano que vem, venceram os Emirados Árabes Unidos por 3 a 0 nesta segunda-feira e garantiram sua vaga na decisão da competição. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A seleção marroquina joga a competição sem os seus principais nomes, por atuarem no futebol europeu, que segue em andamento. O atacante El Berkaoui abriu o placar no primeiro tempo, enquanto El Maddioui e Hamdallah ampliaram na segunda etapa. 

Ainda nesta segunda-feira, Arábia Saudita e Jordânia, duas seleções classificadas à Copa do Mundo, se enfrentarão pela outra vaga na final da Copa Árabe. O jogo entre os times começa a partir das 14h (de Brasília). 

A grande decisão da Copa Árabe, disputada no Catar, será no dia 18 de dezembro, no Lusail Stadium, mesmo palco da final da Copa do Mundo de 2022. 

Adversário na Copa 

Quarto lugar na última Copa, Marrocos enfrentará o Brasil na estreia do Mundial de 2026. Além de brasileiros e marroquinos, o Grupo C da competição é composto por Haiti e Escócia. 

A notícia Adversário do Brasil na Copa, Marrocos vai à final da Copa Árabe foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay