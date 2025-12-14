Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Genoa x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste domingo (14/12), às 14h, no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano

Publicidade
Carregando...
V
Vitor de Araújo
V
Vitor de Araújo
Repórter
14/12/2025 09:55

compartilhe

SIGA
x
Genoa x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano
Genoa x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano crédito: No Ataque Internacional
Genoa x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano
Genoa x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano (Lautaro Martínez comemora gol pela Inter de Milão)

Genoa e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (14/12), às 14h, no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Inter venceu as duas últimas partidas no torneio, contra Pisa e Como, por 2 a 0 e 4 a 0. O clube de Milão está em terceiro, com 30 pontos.

Já o Genoa vem de vitória sobre a Udinese, mas oscila na competição. O clube de Gênova está a quatro pontos da zona de rebaixamento, com 14 pontos, na 15ª colocação.

Nas últimas 10 partidas entre as equipes, vantagem Nerazurri: sete vitórias para a Intere três empates.

Genoa x Inter de Milão: onde assistir

O confronto entre Genoa e Inter de Milão será transmitido pelo canal Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado).

Genoa x Inter de Milão: prováveis escalações

  • Genoa: Nicola Leali, Alessandro Marcandalli, Sebastian Otoa, Johan Vásquez, Brooke Norton-Cuffy; Aaron Martín, Patrizio Masini, Morten Thorsby, Ruslan Malinovskyi; Lorenzo Colombo e Vitinha. Técnico: Daniele De Rossi.
  • Inter de Milão: Yann Sommer, Manuel Akanji, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Petar Sucic, Nicolò Barella, Piotr Zielinski, Luis Henrique; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Christian Chivu.

A notícia Genoa x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Italiano foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay