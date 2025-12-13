Com reservas, PSG vence Metz antes de final contra o Flamengo
Com reservas, o PSG ganhou do Metz por 3 a 2 neste sábado, no Saint-Symphorien, pela 16ª rodada do Campeonato Francês
Com reservas, o Paris Saint-Germain (PSG) ganhou do Metz por 3 a 2 neste sábado, no Saint-Symphorien, pela 16ª rodada do Campeonato Francês. Gonçalo Ramos, Ndjantou e Doué anotaram os gols do time parisiense. Deminguet e Tsitaishvili descontaram para os visitantes.
Com a vitória, o PSG ultrapassa o Lens e pula para a liderança da Ligue 1, com 36 pontos conquistados. Contudo, o segundo colocado visita o Nice neste domingo, às 13h15 (de Brasília) e pode retomar a ponta da tabela.
O Metz, por sua vez, segue amargando a lanterna, com apenas 11 pontos.
Próximo jogo
Este foi o último jogo do Paris Saint-Germain antes da grande final da Copa Intercontinental, contra o Flamengo. Mais cedo, o Rubro-Negro bateu o Pyramids por 2 a 0, com gols de Léo Pereira e Danilo, e avançou à decisão do torneio.
De olho no confronto contra o time carioca, o técnico Luis Enrique poupou vários titulares do PSG. João Neves, Nuno Mendes, Doué e Kvaratskhelia, por exemplo, iniciaram no banco de reservas. A final está marcada para a próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília), em Al-Rayyan, no Catar.
O jogo
O PSG abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, em cabeceio de Gonçalo Ramos. Já aos 39, Mbaye fez boa jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Ndjantou, que completou para as redes. O Metz diminuiu no fim da etapa inicial, com Deminguet.
Luis Enrique colocou alguns titulares em campo e viu a equipe parisiense aumentar a vantagem 18 minutos do segundo tempo. Doué puxou contra-ataque com extrema liberdade e chutou na saída do goleiro. Os mandantes chegaram a marcar o segundo através de Tsitaishvili, aos 36, mas não conseguiram o empate.
METZ 2 X 3 PSG
Competição: Campeonato Francês (16ª rodada)
Local: Saint-Symphorien, em Metz (FRA)
Data: 13 de dezembro de 2025 (sábado)
Horário: às 15h (de Brasília)
Gols:
- Gonçalo Ramos, aos 31′ do 1ºT (PSG)
- Ndjantou, aos 39′ do 1ºT (PSG)
- Deminguet, aos 42′ do 1ºT (Metz)
- Doué, aos 18′ do 2ºT (PSG)
- Tsitaishvili, aos 36′ do 2ºT (Metz)
