Arsenal x Wolverhampton: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

Equipes se enfrentam em partida da 16ª rodada da Premier League, neste sábado (13/12), às 17h (de Brasília)

13/12/2025 14:01

Arsenal x Wolverhampton: onde assistir, horário e escalações pela Premier League crédito: No Ataque Internacional
Arsenal x Wolverhampton: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

Arsenal e Wolverhampton se enfrentam pela 16ª rodada da Premier League. A bola rola neste sábado (13/12), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Na rodada passada, o Arsenal perdeu para o Aston Villa por 2 a 1, no Villa Park, em Birmingham, em 6 de dezembro. O time ocupa a primeira colocação, com 33 pontos.

Já o Wolverhampton vive fase complicada e é o lanterna da competição – está na 20ª posição, com dois pontos. Anteriormente, perdeu para o Manchester United por 4 a 1, no Molineux, em Wolverhampton, na segunda-feira (8/12).

Arsenal x Wolverhampton: onde assistir

O confronto entre Arsenal e Wolverhampton será transmitido por ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Arsenal x Wolverhampton: prováveis escalações

  • Arsenal: David Raya; Ben White, Christian Norgaard, Piero Hincapié e Myles Lewis-Skelly; Martin Zubimendi e Mikel Merino; Bukayo Saka, Martin Odegaard e Gabriel Martinelli; Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta.
  • Wolverhampton: Sam Johnstone; Yerson Mosquera, Emmanuel Agbadou e Toti Gomes; Ki-Jana Hoever, André, Ladislav Krejci e David Moller Wolfe; Jhon Arias e Fer López; Jorgen Strand Larsen. Técnico: Rob Edwards.

A notícia Arsenal x Wolverhampton: onde assistir, horário e escalações pela Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques

