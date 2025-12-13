Ídolo do Liverpool é internado após surto de ‘surpergripe’ no Reino Unido (Ian Rush, ídolo do Liverpool)

Um dos maiores nomes da história do Liverpool, o ex-atacante Ian Rush, de 64 anos, foi internado após apresentar dificuldades respiratórias. O ex-jogador começou a se sentir mal na semana passada, quando foi socorrido às pressas. Ele segue em recuperação no hospital Countess of Chester, no Reino Unido.

Inicialmente, Rush passou cerca de 48 horas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar um caso associado ao surto da chamada “supergripe” que atinge o país. Segundo pessoas próximas, o quadro evolui de forma positiva.

De acordo com relatos, amigos de Rush acionaram o socorro assim que ele começou a se sentir mal. Em seguida, equipes médicas o encaminharam rapidamente ao hospital, onde os profissionais decidiram pela internação imediata na UTI para cuidados urgentes. Desde então, o ex-atacante responde bem ao tratamento e mantém bom estado de saúde.

Além disso, a expectativa é que Rush receba alta e retorne para casa antes do Natal. Atualmente, ele segue sob observação médica, apesar da melhora clínica registrada nos últimos dias.

Paralelamente ao caso do ex-jogador, o Reino Unido enfrenta uma forte epidemia de gripe. Por isso, diversos hospitais declararam situação crítica em razão do aumento expressivo no número de pacientes. Inclusive, algumas escolas suspenderam atividades, enquanto autoridades avaliam a retomada do uso obrigatório de máscaras.

Estado crítico declarado após surto no Reino Unido

O University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust decretou incidente crítico em quatro unidades hospitalares devido à demanda considerada “excepcional”. Da mesma forma, o University Hospitals of North Midlands NHS Trust adotou a mesma medida, enquanto o Royal Stoke Hospital e o Stafford County Hospital operam sob pressão elevada.

Diante desse cenário, os serviços de saúde orientam a população a procurar emergências apenas em casos de risco.

Ian Rush: ídolo do Liverpool

Ian Rush é considerado um dos maiores atacantes da história do futebol britânico. Ao longo da carreira, marcou 346 gols em todas as competições e detém o recorde de maior artilheiro do Liverpool. Além disso, é o maior goleador da história da Copa da Inglaterra (FA Cup).

Por fim, protagonista da era vitoriosa do Liverpool nos anos 1980, Rush teve duas passagens de destaque pelo clube, intercaladas por uma transferência para a Juventus.

Pela seleção do País de Gales, somou 73 partidas e 28 gols, marca que permaneceu como recorde nacional até ser superada por Gareth Bale, em 2018.

A notícia Ídolo do Liverpool é internado após surto de ‘surpergripe’ no Reino Unido foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10