Esportes

Barcelona x Osasuna: onde assistir, horário e escalações em La Liga

Equipes se enfrentam em partida da 16ª rodada do Campeonato Espanhol, neste sábado (13/12), às 14h30 (de Brasília)

BM
Beatriz Marques
BM
Beatriz Marques
Repórter
13/12/2025 11:41

Barcelona x Osasuna: onde assistir, horário e escalações em La Liga
Raphinha comemora gol do Barcelona

Barcelona e Osasuna se enfrentam pela 16ª rodada de La Liga, neste sábado (13/12). A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona.

O Barça vem de vitória na Champions League – superou o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, em casa, na terça-feira (9/11). No Campeonato Espanhol, o time é o primeiro colocado, com 40 pontos. Já o Osasuna ocupa a 15ª posição, com 15 pontos.

As equipes já se enfrentaram em 97 ocasiões na história. O Barcelona saiu vencedor em 59 ocasiões, o Osasuna triunfou 19 vezes, e houve 19 empates.

Barcelona x Osasuna: onde assistir

O confronto entre Barcelona e Osasuna será transmitido pelo Disney+.

Barcelona x Osasuna: prováveis escalações

  • Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Martín, Balde; Pedri, Eric Garcia; Yamal, Raphinha, Rashford; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick
  • Osasuna: Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Torro; Munoz, Oroz, Ruben Garcia; Budimir. Técnico: Alessio Lisci

A notícia Barcelona x Osasuna: onde assistir, horário e escalações em La Liga foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques

