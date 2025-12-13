Turnê de Messi na Índia acaba em confusão e ‘quebradeira’ em estádio; veja vídeo (Torcedores arremessaram cadeiras no gramado e provocaram caos no Salt Lake Stadium, em Calcutá, na Índia, após visita de Messi)

A turnê de Lionel Messi na Índia começou com confusão, neste sábado (13/12). Torcedores se indignaram com a rápida aparição do argentino e transformaram o Salt Lake Stadium, em Calcutá, em caos. O evento era pago e o ingresso custava cerca de 38 dólares (mais de R$ 200).

Segundo relatos da imprensa local, o campeão mundial permaneceu no estádio por 20 minutos, o que incomodou os torcedores. Messi, atleta do Inter Miami, dos Estados Unidos, chegou a caminhar pelo campo e acenar para os presentes.

Ainda, de acordo com relatos, Messi foi cercado por políticos, oficiais e convidados, o que dificultou a visão dos espectadores nas arquibancadas. Isso levou muitos torcedores a protestarem contra a organização do evento da GOAT India Tour 2025.

“Evento absolutamente terrível. Todos os líderes e ministros o cercaram. Não conseguimos ver nada. Ele não cobrou um único pênalti. Ficou por dez minutos e foi embora. Tanto dinheiro, emoções e tempo desperdiçados. Não conseguimos ver nada.” Reclamação de um torcedor em entrevista à agência indiana de notícias ANI

Alguns fãs arremessaram garrafas e outros objetos no campo, além de vandalizarem banners e a infraestrutura do estádio. A polícia local precisou intervir para conter os torcedores. Veja o vídeo:

Organizador foi preso

O organizador principal do evento foi detido pela polícia logo após o incidente. As autoridades chegaram, inclusive, a anunciar que serão oferecidos reembolsos aos torcedores frustrados.

O episódio provocou repercussão política na Índia. Líderes da oposição criticaram duramente a gestão do evento, enquanto a chefe do governo de West Bengal, Mamata Banerjee, pediu desculpas publicamente a Messi e aos torcedores, e pediu uma investigação do ocorrido.

“Estou profundamente perturbada e chocada com a má gestão testemunhada no estádio Salt Lake. Peço sinceras desculpas a Lionel Messi, bem como a todos os amantes do esporte e seus fãs, pelo infeliz incidente”, disse, em publicação nas redes sociais.

Nota da Federação Indiana de Futebol

“A Federação Indiana de Futebol está profundamente preocupada com os eventos ocorridos no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, onde milhares de torcedores se reuniram para assistir às estrelas do futebol mundial Lionel Messi, Luis Suárez e Rodrigo de Paul.

“Este foi um evento privado organizado por uma agência de relações públicas. A AIFF não esteve envolvida na organização, planejamento ou execução deste evento de forma alguma.

“Além disso, os detalhes do evento não foram comunicados à AIFF, nem foi solicitada qualquer autorização à Federação. Exortamos todos os participantes a cooperarem plenamente com as autoridades competentes e a manterem a ordem. A segurança de todos os envolvidos deve permanecer a prioridade máxima.”

Turnê de Messi

A passagem por Calcutá marcou o início da turnê de Messi pela Índia. O craque mundial ainda tem agenda no país, com visitas em Hyderabad, Mumbai e Nova Deli.

