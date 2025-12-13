CR7 no cinema? Astro de Hollywood dá indícios nas redes sociais (Vin Diesel publicou foto ao lado de Cristiano Ronaldo)

Dos gramados de futebol para as telonas? Vin Diesel, astro de “Velozes e Furiosos”, postou uma foto ao lado de Cristiano Ronaldo e falou sobre a possibilidade do craque português estrelar o próximo filme da franquia.

Em publicação no Instagram, o ator e produtor norte-americano disse que há um papel próprio para CR7.

“Todo mundo perguntou, ele estaria na mitologia Fast… Tenho que te dizer que ele é verdadeiro. Nós escrevemos um papel para ele…”, escreveu em legenda.

Nos comentários, os fãs foram a loucura. “Que aparição maravilhosa. Deus abençoe os dois craques do cinema e futebol”, escreveu um seguidor. “Aura”, disse outro.

Veja a publicação:

A franquia “Velozes e Furiosos” já conta com 11 longas. Nos filmes, Vin Diesel vive o protagonista Dominic Toretto.

A notícia CR7 no cinema? Astro de Hollywood dá indícios nas redes sociais foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara