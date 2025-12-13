CR7 no cinema? Astro de Hollywood dá indícios nas redes sociais
Vin Diesel postou foto ao lado de Cristiano Ronaldo e falou sobre possibilidade do português estrelar filme; veja publicação
Dos gramados de futebol para as telonas? Vin Diesel, astro de “Velozes e Furiosos”, postou uma foto ao lado de Cristiano Ronaldo e falou sobre a possibilidade do craque português estrelar o próximo filme da franquia.
Em publicação no Instagram, o ator e produtor norte-americano disse que há um papel próprio para CR7.
“Todo mundo perguntou, ele estaria na mitologia Fast… Tenho que te dizer que ele é verdadeiro. Nós escrevemos um papel para ele…”, escreveu em legenda.
Nos comentários, os fãs foram a loucura. “Que aparição maravilhosa. Deus abençoe os dois craques do cinema e futebol”, escreveu um seguidor. “Aura”, disse outro.
Veja a publicação:
A franquia “Velozes e Furiosos” já conta com 11 longas. Nos filmes, Vin Diesel vive o protagonista Dominic Toretto.
