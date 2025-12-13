Assine
Esportes

CR7 no cinema? Astro de Hollywood dá indícios nas redes sociais

Vin Diesel postou foto ao lado de Cristiano Ronaldo e falou sobre possibilidade do português estrelar filme; veja publicação

Jessica Mayara
Jessica Mayara
Repórter
13/12/2025 11:41

CR7 no cinema? Astro de Hollywood dá indícios nas redes sociais crédito: No Ataque Internacional
Dos gramados de futebol para as telonas? Vin Diesel, astro de “Velozes e Furiosos”, postou uma foto ao lado de Cristiano Ronaldo e falou sobre a possibilidade do craque português estrelar o próximo filme da franquia.

Em publicação no Instagram, o ator e produtor norte-americano disse que há um papel próprio para CR7.

“Todo mundo perguntou, ele estaria na mitologia Fast… Tenho que te dizer que ele é verdadeiro. Nós escrevemos um papel para ele…”, escreveu em legenda.

Nos comentários, os fãs foram a loucura. “Que aparição maravilhosa. Deus abençoe os dois craques do cinema e futebol”, escreveu um seguidor. “Aura”, disse outro.

Veja a publicação:

A franquia “Velozes e Furiosos” já conta com 11 longas. Nos filmes, Vin Diesel vive o protagonista Dominic Toretto.

A notícia CR7 no cinema? Astro de Hollywood dá indícios nas redes sociais foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

