Celtic x Roma: onde assistir, horário e escalações pela Liga Europa

Celtic e Roma nesta quinta-feira (11/12), às 17h, no Celtic Park, em Glasgow, na Escócia, pela sexta rodada da Liga Europa.

Apesar de ter duas vitórias nos últimos três jogos na Liga Europa, o desempenho dos escoceses é oscilante. Com duas vitórias, um empate e duas derrotas, o Celtic ocupa a 21ª posição, com sete pontos.

Os italianos seguem a mesma toada, na 15ª colocação, com nove pontos, após três vitórias e duas derrotas. Apesar da irregularidade no torneio continental, a equipe vem bem no Campeonato Italiano e ocupa a quarta posição.

Será a primeira vez em que as equipes se enfrentarão em competições europeias.

Os oito primeiros vão às oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a nona e a 24ª colocação irão aos playoffs.

Celtic x Roma: onde assistir

O confronto entre Celtic e Roma será transmitido pela CazeTV (Youtube).

Celtic x Roma: prováveis escalações

Celtic : Kasper Schmeichel; Colby Donovan, Auston Trusty, Liam Scales, Kieran Tierney; Arne Engels, Callum McGregor, Reo Hatate; Benjamin Nygren, Daizen Maeda e Hyun-jun Yang. Técnico : Wilfried Nancy.



Celtic x Roma: arbitragem

Árbitro : István Kovács (Romênia).

: István Kovács (Romênia). Auxiliares : Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia).

: Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia). VAR: C?t?lin Popa (Romênia).

