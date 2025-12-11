Assine
Esportes

Celtic x Roma: onde assistir, horário e escalações pela Liga Europa

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (11/12), às 17h, no Celtic Park, em Glasgow, na Escócia, pela sexta rodada da Liga Europa

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
11/12/2025 13:05

Celtic x Roma: onde assistir, horário e escalações pela Liga Europa
Celtic e Roma nesta quinta-feira (11/12), às 17h, no Celtic Park, em Glasgow, na Escócia, pela sexta rodada da Liga Europa.

Apesar de ter duas vitórias nos últimos três jogos na Liga Europa, o desempenho dos escoceses é oscilante. Com duas vitórias, um empate e duas derrotas, o Celtic ocupa a 21ª posição, com sete pontos.

Os italianos seguem a mesma toada, na 15ª colocação, com nove pontos, após três vitórias e duas derrotas. Apesar da irregularidade no torneio continental, a equipe vem bem no Campeonato Italiano e ocupa a quarta posição.

Será a primeira vez em que as equipes se enfrentarão em competições europeias.

Os oito primeiros vão às oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a nona e a 24ª colocação irão aos playoffs.

Celtic x Roma: onde assistir

O confronto entre Celtic e Roma será transmitido pela CazeTV (Youtube).

Celtic x Roma: prováveis escalações

  • Celtic: Kasper Schmeichel; Colby Donovan, Auston Trusty, Liam Scales, Kieran Tierney; Arne Engels, Callum McGregor, Reo Hatate; Benjamin Nygren, Daizen Maeda e Hyun-jun Yang. Técnico: Wilfried Nancy.
  • Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso; Zeki Celik, Manu Koné, Bryan Cristante, Kostas Tsimikas; Matías Soulé, Lorenzo Pellegrini; e Evan Ferguson. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Celtic x Roma: arbitragem

  • Árbitro: István Kovács (Romênia).
  • Auxiliares: Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia).
  • VAR: C?t?lin Popa (Romênia).

Busca
