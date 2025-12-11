Porto x Malmo: onde assistir, horário e escalações pela Liga Europa
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (11/12), às 17h, no Estádio do Dragão, em Portugal, pela sexta rodada da Liga Europa
Os portugueses venceram três das cinco partidas disputadas no torneio e ocupam a oitava colocação na classificação geral, com dez pontos.
Os portugueses venceram três das cinco partidas disputadas no torneio e ocupam a oitava colocação na classificação geral, com dez pontos.
Já o Malmo, ainda não venceu na Liga Europa. Foram quatro derrotas e um empate, desempenho que levou os suecos à 34ª colocação.
Será a primeira vez em que as equipes se enfrentarão em competições europeias.
Na fase de liga, os oito primeiros vão às oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a nona e a 24ª colocação irão aos playoffs.
Porto x Malmo: onde assistir
O confronto entre Porto e Malmo será transmitido pela CazeTV (Youtube).
Porto x Malmo: prováveis escalações
- Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Jakub Kiwior, Zé Pedro e Francisco Moura; Alan Varela, Victor Froholdt e Rodrigo Mora; Pepê, Samu Aghehowa e William Gomes. Técnico: Francesco Farioli.
- Malmo: Melker Ellborg; Jens Stryger Larsen, Pontus Jansson, Colin Rösler e Busanello; Lasse Berg Johnsen, Oscar Lewicki e Sergio Peña; Hugo Bolin, Isaac Kiese Thelin e Emmanuel Ekong. Técnico: Anes Mravac.
Porto x Malmo: arbitragem
- Árbitro: Rohit Saggi (Noruega).
- Auxiliares: Morten Jensen (Noruega) e Anders Olav Dale (Noruega).
- VAR: Sören Storks (Alemanha).
