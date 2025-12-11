Assine
Porto x Malmo: onde assistir, horário e escalações pela Liga Europa

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (11/12), às 17h, no Estádio do Dragão, em Portugal, pela sexta rodada da Liga Europa

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
11/12/2025 13:04

Porto e Malmo nesta quinta-feira (11/12), às 17h, no Estádio do Dragão, em Portugal, pela sexta rodada da Liga Europa.

Os portugueses venceram três das cinco partidas disputadas no torneio e ocupam a oitava colocação na classificação geral, com dez pontos.

Já o Malmo, ainda não venceu na Liga Europa. Foram quatro derrotas e um empate, desempenho que levou os suecos à 34ª colocação.

Será a primeira vez em que as equipes se enfrentarão em competições europeias.

Na fase de liga, os oito primeiros vão às oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a nona e a 24ª colocação irão aos playoffs.

Porto x Malmo: onde assistir

O confronto entre Porto e Malmo será transmitido pela CazeTV (Youtube).

Porto x Malmo: prováveis escalações

  • Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Jakub Kiwior, Zé Pedro e Francisco Moura; Alan Varela, Victor Froholdt e Rodrigo Mora; Pepê, Samu Aghehowa e William Gomes. Técnico: Francesco Farioli.
  • Malmo: Melker Ellborg; Jens Stryger Larsen, Pontus Jansson, Colin Rösler e Busanello; Lasse Berg Johnsen, Oscar Lewicki e Sergio Peña; Hugo Bolin, Isaac Kiese Thelin e Emmanuel Ekong. Técnico: Anes Mravac.

Porto x Malmo: arbitragem

  • Árbitro: Rohit Saggi (Noruega).
  • Auxiliares: Morten Jensen (Noruega) e Anders Olav Dale (Noruega).
  • VAR: Sören Storks (Alemanha).

